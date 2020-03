Actualitate 5 Martie 2020, ora 07:30 Schimbarea la față a Chișinăului cu o donație de jumătate de milion de euro din partea unei asociații din România Marime Font



Planul urbanistic general al Chișinăului urmează să fie actualizat, cu ajutorul financiar al Asociației-Centrul de cercetare pentru dezvoltare durabilă din București. Anunțul a fost făcut de Ion Ceban, primarul pro-rus de la Chișinău, care a precizat că este vorba de o donație de aproximativ 500 de mii de euro. „Asociația-Centrul de cercetare pentru dezvoltare durabilă (ACCDD) din București este gata să elaboreze și să actualizeze cu titlu gratuit Planul Urbanistic General al Chișinăului. Valoarea estimativă a donației este de 500 de mii de euro, echivalentul a circa 10 milioane de lei”, a declarat Ion Ceban. Astăzi a avut loc ultima discuție între reprezentanții Primăriei Chișinău și reprezentantul ACCDD. În grupul de lucru care va fi format, vor fi incluși și specialiști din Republica Moldova, dar și din alte țări. Loading...

Mâine, proiectul de decizie cu privire la oferirea donației de către partea română va fi prezentat în Consiliul Municipal. „Vom solicita să fie aprobat. Va fi primul subiect inclus pe ordinea de zi al CMC”, a precizat primarul de Chișinău. Potrivit lui Ceban, ACCDD a realizat Planurile Urbanistice Zonale a sectoarelor: 1, 4 și 6 din București. https://infoprut.ro



