Schimbul: Poroșenko-Plahotniuc / Judecător evacuat cu ajutorul structurilor de forță din R. Moldova și Ucraina (Rise.md)

Un judecător ucrainean, suspectat de acte de corupție, a fugit în 2016 de justiția de la Kiev și s-a ascuns la Chișinău, unde se află până în prezent, încercând să obțină azil politic.

Documentele secrete obținute de RISE Moldova, împreună cu colegii de la Slidstvo.info, arată că, de fapt, magistratul nu a fugit din Ucraina, ci a fost evacuat în urma unei operațiuni organizate de structuri de forță de elită de pe ambele părți ale frontierei.



RISE Moldova prezintă, în premieră, filmul evacuării judecătorului ucrainean și cum firele acestei operațiuni s-au întins până la eșaloanele de sus ale puterii. Atât din Ucraina, cât și din Republica Moldova.

Mikola Ceaus (s), surprins în Chișinău de RISE Moldova. Septembrie 2019

E 11 iulie 2019. Maia Sandu, devenită prim-ministră în urma unei alianțe cu socialiștii, debarcându-i de la guvernare pe democrații conduși de Vladimir Plahotniuc, se întâlnește la Kiev cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Pe lângă diverse subiecte de ordin național sau regional discutate de cei doi oficiali – cum ar fi cooperarea economică sau aspecte privind sistemele energetice, unul pare rupt din context.

Volodimir ZELENSKI: Am [mai] abordat chestiunea privind extrădarea controversatului fost judecător Mikola Ceaus. Partenerii noștri [din Republica Moldova] ne-au promis asistență în acest sens.

CINE ESTE MIKOLA CEAUS?

Judecătorul care a ajuns subiect de discuție în cadrul unei întâlniri oficiale dintre doi demnitari este, în principiu, o vedetă în Ucraina. Asta după ce, la 9 august 2016, detectivii Biroului Național Anticorupție din Ucraina (NABU) l-au prins, în flagrant, cu o mită de 150 de mii de dolari ascunși în două borcane.

Atunci Ceaus a evitat arestul, pentru că se bucura de imunitatea de judecător – drept care avea să-i fie anulat de către Rada Supremă de la Kiev abia peste o lună. Până atunci, magistratul reușise să rateze două citații de la procurorii anticorupție și a fost anunțat în căutare națională, iar, mai târziu, și internațională. Între timp, judecătorul a părăsit Ucraina și s-a stabilit în capitala Republicii Moldova.

Totuși, cum a reușit el să traverseze frontiera a două țări fără să fie identificat?

EVACUAREA

MARȚI, 16 august 2016, 7 zile de la flagrant

Autoritățile de la Kiev îl anunță pe Mikola Ceaus în urmărire națională, după ce magistratul nu a răspuns la citațiile expediate de oamenii legii. Conform informațiilor colectate de anchetatorii ucraineni, la acel moment, Ceaus stătea ascuns într-un complex rezidențial situat nu departe de centrul orașului Kiev.

Ceaus a fost calificat, în repetate rânduri, de către diferiți actori ai puterii de la Kiev, drept un judecător „aservit” echipei președintelui ucrainean de atunci Petro Poroșenko și, în cazul unui arest, „ar putea face depoziții despre presiunea pe care echipa lui Poroșenko o exercita asupra justiției”, după cum declară un fost polițist din Ucraina, în timpul unei discuții cu reporterul RISE.

Respectiv, în timp ce magistratul bănuit de corupție stătea ascuns în inima Kievului, persoane din echipa președintelui Poroșenko, precum și persoane din anturajul oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc, coordonatorul coaliției de guvernare de la acea vreme din Republica Moldova, puneau la cale evacuarea lui Ceaus.

Alegerea Republicii Moldova drept țară de refugiu a fost o soluție evidentă, ne-au declarat mai mulți angajați ai organelor de drept de la Chișinău și Kiev, în cadrul unor discuții informale. Or, pe Poroșenko și Plahotniuc îi leagă nu doar afacerile comune din trecut, ci și o veche relație de prietenie, după cum avea să recunoască public unul dintre ei.

DUMINICĂ, 21 august 2016, 12 zile de la flagrant

Conform datelor NABU, judecătorul suspectat de acte de corupție este transferat de sub protecția unui angajat al Direcției principale de informații a Ministerul Apărării din Ucraina în grija unuia dintre șefii Serviciului de securitate al președintelui Poroșenko.





LUNI, 22 august 2016, 13 zile de la flagrant.

„Dimineața, unul dintre angajații Serviciului de Securitate al Președintelui [RISE cunoaște numele lui, dar nu îl publică din motive de securitate] a primit indicații de la șeful Serviciului de Securitate din Ucraina, să întâmpine niște cetățeni străini pe aeroportul din Kiev (Zhuliany)”, se arată în datele NABU.

Cei doi străini s-au dovedit a fi cetățeni ai Republicii Moldova. Mai exact, Dorin Damir și Veaceslav Turcu.

◾ Dorin DAMIR (49 de ani) – fost ofițer de poliție, om de afaceri cu interese în domeniul serviciilor de pază, președinte al Asociației de Lupte FEA Moldova și finul de cununie al oligarhului Vladimir Plahotniuc.

◾ Veaceslav TURCU (48 de ani) – om de afaceri din Republica Moldova, stabilit de mai mulți ani în Kiev, Ucraina, unde deține sau administrează mai multe companii.

Turcu și Damir au ajuns la Kiev cu o cursă charter, la bordul business jet-ului Mustang 510 YR-TRQ, potrivit materialelor anchetatorilor din Ucraina. În prezent, un zbor tur-retur pe ruta Chișinău-Kiev, cu un avion similar, se ridică la circa 10 mii de euro.

De la aeroport până în orașul Kiev, cei doi moldoveni au ajuns cu automobilul unuia dintre șefii Serviciului de Securitate al președintelui ucrainean, mai arată datele anchetatorilor NABU. [RISE cunoaște numele acestuia, dar nu îl publică din motive de securitate].

Ulterior, acesta „i-a transmis lui Ceaus M. pașaportul cetățeanului Republicii Moldova Turcu V., după care Ceaus M. și Damir D., fără a fi supuși unui control de la frontieră, au traversat frontiera de stat a Ucrainei. […] Înlocuirea lui Turcu cu Ceaus a fost posibilă pentru că ei seamănă destul de mult”, se menționează în materialele anchetatorilor ucraineni.

„M-AU FOLOSIT”

În discuțiile cu reporterii RISE, și Damir, și Turcu au negat implicarea în evacuarea lui Ceaus și susțin același lucru pe care l-au constatat și oamenii legii din Ucraina – Turcu nu a revenit la Chișinău, ci a rămas în Kiev.

Dorin DAMIR: Veaceslav Turcu este amicul meu. Da, a zburat cu mine de la Chișinău la Kiev, însă el locuiește în Ucraina […] și a rămas acolo, iar eu m-am întors [în aceeași zi la Chișinău].

Totuși, extrasele din baza de date a Poliției de Frontieră a Republicii Moldova arată că Dorin Damir și Veaceslav Turcu au zburat împreună cu aceeași cursă charter în ambele direcții, cu o diferență de patru ore între ele.

Dorin DAMIR: Despre acest aspect reprezentanții Ucrainei mi-au adresat întrebări la telefon. Nu am însoțit pe nimeni nicăieri. […] Personal nu-l cunosc [pe Ceaus]. […] De ce a decis cineva să mă bage în chestia asta? Poate din cauza relațiilor mele de rudenie cu unele persoane. Știți bine la cine mă refer. El [Vladimir Plahotniuc] îmi este naș, […] însă eu niciodată nu am lucrat pentru Plahotniuc.

Turcu, la fel, ne-a declarat că nu-l cunoaște pe judecătorul ucrainean și că nu știe cum pașaportul lui a ajuns să fie folosit la evacuarea lui Ceaus din Ucraina.

Veaceslav TURCU: Nu am transmis pașaportul și nu am fost implicat în această poveste. […] Am aflat despre aceasta peste un an, după ce am fost chemat la NABU. Am avut parte de mai multe experiențe: am depus depoziții, am trecut testul la poligraf (detectorul de minciuni – nota RISE). […] Nu vreau să zic acum că sunt un mielușel, că am fost folosit și că mi-au întins o cursă. Însă, așa s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat, că m-au folosit.

De menționat că, la exact o săptămână de la aducerea lui Ceaus în Republica Moldova, autoritățile de la Kiev l-au extrădat în grabă pe controversatul businessman moldovean, Veaceslav Platon. Platon s-a ciocnit cu Plahotniuc în mai multe afaceri și, la acel moment, cei doi erau în relații ostile.

NABU, LA CHIȘINĂU

Ajuns la Chișinău incognito, judecătorul ucrainean, Mikola Ceaus, a stat ascuns timp de jumătate de an. Altfel spus, în acea perioadă nu exista nicio dovadă oficială că el se afla în Republica Moldova. Doar că, la 28 februarie 2017, magistratul iese din umbră și se predă polițiștilor moldoveni. Atunci, Ceaus deja se afla în căutare internațională prin intermediul Interpol.

Predarea lui Ceaus a fost precedată de câteva momente-cheie. Autoritățile din Ucraina deja știau că acesta se ascunde în Republica Moldova și, la 18 ianuarie 2017, au expediat autorităților de la Chișinău o cerere oficială prin care le-au rugat să-l rețină pe fostul judecător suspectat de corupție.

Mai mult, peste două zile de la expedierea cererii, câțiva detectivi NABU au venit în Republica Moldova și, împreună cu colegii lor moldoveni, „au efectuat prin Chișinău acțiuni de căutare a suspectului, dar acesta nu a fost găsit”.

Respectiv, după ce Mikola Ceaus s-a predat autorităților de la Chișinău, NABU a solicitat deja extrădarea lui. Cererea a fost expediată în martie 2017, iar pe marginea ei urmează să se expună instanța de judecată. Mai exact, judecătorul Andrei Niculcea de la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău, unde dosarul stă blocat încă din 2017. Și asta, pentru că majoritatea din cele 36 de ședințe, stabilite în decursul ultimilor patru ani au fost constant amânate, preponderent din cauza neprezentării părților la proces sau la cererea uneia dintre părți.

Iulian Balan, avocatul lui Ceaus, a evitat să comenteze evoluția procesului de judecată privind cererea de extrădare a clientului său în Ucraina.



CAUZĂ PENALĂ ȘI CERERE DE AZIL

Predarea lui Ceaus a mai dat temei oamenilor legii din Republica Moldova să pornească o cauză penală „pe faptul trecerii ilegale a frontierei de stat”. Ulterior, însă, procesul penal a fost clasat, pe motiv că prevederile articolului 362 din Codul Penal – Trecerea ilegală a frontierei de stat, „nu se extinde asupra cetăţenilor străini veniţi în Republica Moldova, fără paşaportul stabilit sau fără autorizaţie, pentru a se folosi de dreptul de azil acordat de Constituţia Republicii Moldova, precum şi asupra persoanelor care sunt victime ale traficului de fiinţe umane”.

Tot la 28 februarie 2017, ziua în care Mikola Ceaus s-a predat polițiștilor de la Chișinău, Președinția Republicii Moldova a primit de la el o cerere prin care ruga să-i fie acordat azil politic. Dar Igor Dodon, președintele de atunci, l-a refuzat, așa că Ceaus a mers în judecată și a cerut magistraților să-l oblige pe șeful statului să-i acorde totuși azil.

Deocamdată, fără succes, pentru că Ceaus a pierdut în primă instanță și la Apel. Urmează doar Curtea Supremă de Justiție să-și spună cuvântul, ședința de judecată în acest proces fiind fixată pentru data de 28 aprilie 2021, conform informațiilor publicate pe pagina web a instanței.

Nu este clar unde anume și din ce resurse a trăit Mikola Ceaus în toți acești patru ani de când este blocat în Republica Moldova. Am încercat să obținem un interviu de la el, prin intermediul avocatului Iulian Balan, dar fără rezultat.

Între timp, fiul fostului magistrat ucrainean s-a mutat la Chișinău și, periodic, postează pe rețelele sociale poze despre viața sa în capitala Republicii Moldova. În baza lor putem deduce că tânărul a absolvit aici liceul și a ajuns student la universitate. Mai mult, Ceaus junior s-a afișat cu fotografii făcute chiar în incinta Președinției, instituție care i-a și refuzat tatălui său acordarea azilului politic.

