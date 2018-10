Schisma ruso-ucraineană prin ochii creștinilor din R. Moldova

De asemenea, teologul crede că este puțin probabil ca decizia de acordare a autocefaliei bisericii ucrainene să aibă impact asupra creştinilor din R. Moldova, însă totuși aceasta nu este exclusă definitiv. „Biserica din R. Moldova a fost și este mult mai dependentă de Patriarhia Rusă decât a fost cea din Ucraina. Anume din această cauză vine Patriarhul Kiril la Chișinău, dorind să le amintească celor de aici că fac parte din aceeași Biserică și că n-ar trebui să se încumete să meargă pe calea secesionistă, cum a fost în cazul Ucrainei. Totuși, dacă Biserica Ortodoxă din R. Moldova ar vrea oarecum să-și pornească procesul de autocefalie, în cazul ei ar fi cu mult mai simplu, deoarece Ucraina ar funcționa ca un fel de tampon. Or, odată ce Biserica din Ucraina și-a dobândit autocefalia, biserica ortodoxă sau R. Moldova, în general, nu va avea graniță directă cu Rusia”, menţionează Gotișan.

Analizând situația în ansamblu, teologul Victor Gotișan conchide că decizia Constantinopolului a avut inclusiv un caracter politic, deoarece „în cazul Ucrainei, biserica era unul dintre elementele principale de control și manipulare a Kremlinului de pe teritoriul acestei țări”. „În opinia mea, odată ce biserica ucraineană a fost scoasă de sub controlul Patriarhiei Ruse, de fapt s-a încheiat ciclul de eliminare a factorilor Kremlinului, care pot controla oarecum situația din Ucraina. Astfel, Rusia a pierdut definitiv controlul asupra acestei țări”, adaugă Gotișan.

De cealaltă parte, Vsevolod, în vârstă de 63 de ani, este de părere că „bine a făcut Patriarhul de la Constantinopol”. „Pe vremea URSS, multe țări au fost sub tutela rușilor și acum, pentru a-și menține influența, ei vor să dirijeze măcar bisericile din fostele republici sovietice. Dar dacă țara e independentă, ar trebui și biserica să fie autocefală”, spune bărbatul.

De aceeași părere este și Vitalie, un tânăr de 30 de ani, care crede că „această decizie a Patriarhului Bartolomeu a dezbinat și mai mult lumea creștină, sub anumite presiuni”. „Este dubios că problema acordării autocefaliei bisericii ucrainene a apărut exact acum, când între Rusia și Ucraina există un conflict. Cred că pentru a înțelege ce anume a stat la baza independenței bisericii ucrainene nu este atât de important cine a acordat autocefalia, ci mai degrabă cine a cerut-o”, conchide Vitalie.

Femeia spune că locuiește în R. Moldova de mai bine de șase decenii, de aceea o doare deja mai tare sufletul pentru această țară. „Aici am copii, soțul meu e îngropat tot pe acest pământ și eu îl voi urma când îmi va veni rândul. Nu cred că creștinii de aici pot fi influențați de situația din Ucraina, că cine crede în Dumnezeu, nu-l pune la îndoială, indiferent de situație”, mărturisește mătușa Maria.

Printre interlocutorii noștri s-au găsit și câțiva care au acceptat să vorbească mai pe îndelete despre autocefalia Bisericii din Ucraina. Mătușa Elizaveta, în vârstă de 69 de ani, este convinsă că separarea ucrainenilor de Biserica Rusă nu este un lucru bun. „Ei acolo fac samavolnicie și majoritatea poporului ucrainean nu susține recunoașterea Patriarhiei Kievului. Am rude în Ucraina și ele îmi spun că nu sunt bucuroase de haosul care s-a creat acolo. Lumea nu vrea să se ducă la bisericile noi, care se deschid acum. Cei care vor să ia toată puterea în mâinile lor intră cu de-a sila și ocupă lăcașurile sfinte, iar oamenii plâng și se întristează. Mai pe scurt, nu-i bine ce se întâmplă acolo și lumea nu va accepta aceste schimbări”, afirmă mătușa.

De câteva săptămâni, conflictul dintre Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului și Patriarhia Rusă cu privire la recunoașterea autocefaliei Bisericii din Ucraina a atins cote maxime. După ce TIMPUL a realizat un material complex la acest subiect, în care am prezentat pozițiile tuturor părților, ne-am propus să aflăm şi părerile creștinilor ortodocși din R. Moldova despre recunoaşterea autocefaliei Patriarhiei Kievului.

