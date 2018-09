Schisma ruso-ucraineană tulbură liniștea Estului

Negocierile din cadrul acordului de la Minsk par desuete. Marile puteri europene nu se grăbesc cu noi inițiative politice privind Ucraina. În 2019 vor urma alegeri prezidențiale și parlamentare în Ucraina, care anunță radicalizarea tonurilor naționaliste, conflictuale etc. Conflictul cu Moscova va fi exploatat maximal de către cercurile naționaliste pentru consolidarea ratingului electoral propriu. Continuă avansul militar al Rusiei și Ucrainei în acvatoriul Mării Azov. SUA accelerează demersul de vânzare de armament și tehnică de luptă către Kiev. Autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene va primi noi vești bune din Istanbul, producând schisma religioasă, care pare iminentă. Situația conflictuală din Donbas are toate șansele să se regenereze periodic, menținută de cercuri politice ruse și ucrainene care câștigă din (profita de) starea de beligeranță.

În cadrul unei analize separate (Încă o mare furioasă. Azov), am semnalat anterior riscurile privind acutizarea confruntării politico-militare dintre Rusia și Ucraina în acvatoriile Mării Negre și Mării Azov.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Sârbe Ireneu l-a avertizat pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu împotriva „amestecului în problemele bisericii ucrainene”. Acesta susține că numai Biserica Ortodoxă Rusă are drept canonic și istoric la organizarea bisericească în Ucraina: autocefalia Bisericii din Ucraina este „foarte riscantă, chiar catastrofală“ pentru unitatea Sfintei Ortodoxii. În acest sens, Patriarhul Irineu a adresat o scrisoare către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în care își exprimă protestul față de intenția Patriarhiei Constantinopolului de a acorda autocefalie grupărilor schismatice din Ucraina si Macedonia. Irineu menționează în epistolă faptul că există conducători laici care doresc folosirea Bisericii de către stat; unii dintre acești conducători sunt atei sau chiar nebotezați, cum ar fi președintele Muntenegrului, Milo Djukanovici și Petro Poroșenko, președintele Ucrainei.

