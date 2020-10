SCM Gloria Buzău a achiziționat încă un basarabean, un obișnuit al convocărilor la naționala Moldovei. ”Vreau cât mai repede să cunosc fotbalul românesc”

SCM Gloria Buzău și-a mai adus în lot încă un jucător din Republica Moldova, după atacantul Maxim Iurcu (27 de ani), eroul meciului cu ”U” Cluj. În prima zi a lunii octombrie, echipa lui Ilie Stan l-a prezentat ca achiziție nouă pe Gheorghe Anton, un mijlocaș central de 27 de ani, care ultima dată a evoluat la Zira IK, în Azerbaijan.

Gheorghe Anton, după ce a semnat cu SCM Gloria: ”Rămâne să mă integrez cât mai repede”

Basarabeanul Anton a jucat în mai multe sezoane pentru Zimbru Chișinău și Sheriff Tiraspol, iar prima experiență în afara țării a avut-o la Zira pentru care a jucat în șase meciuri în începutul acestui an 2020. Moldoveanul este un obișnuit al convocărilor la naționala Moldovei, ultimul meci în care a jucat fiind cel cu Suedia (pierdut cu 1-0), din ianuarie 2020.

„Chiar dacă am venit de puţin timp, mă simt bine. Băieţii, stafful tehnic şi toţi cei de aici m-au primit bine şi le mulţumesc pentru acest lucru. Acum rămâne să mă integrez cât mai repede şi să reuşim împreună să scoatem rezultate cât mai bune.

Pentru acest nou sezon de Liga 2, SCM Gloria Buzău i-a adus pe Ciprian Petre, Florin Cazan (ambii reveniți după împrumuturile la CSM Focșani), Paul Pațurcă, Cristian Ciobanu (ambii foști la Turris Oltul), Alexandru Piftor (ex FC Botoșani), Dragoş Horeboiu (ex Dinamo U19), Sergiu Pîrvulescu (ex SR Brașov), Gheorghe Gondiu (ex CFR Cluj) sau Maxim Iurcu (ex FC Sfîntu Gheorghe / Moldova).

SCM Gloria Buzău ocupă locul 13 în clasamentul Ligii 2 după cinci etape, cu 6 puncte acumulate. În etapa a 6-a, echipa antrenată de Ilie Stan joacă sâmbătă, de la ora 11:00, în deplasare la Ripensia Timișoara.