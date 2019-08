Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Un politician francez a fost ironizat pe reţelele de socializare după ce a trucat o fotografie făcută în masivul Mont-Blanc, pentru ca ascensiunea pe vârful îngheţat Aiguille d'Argentière să pară mai periculoasă, scrie The Guardian. Deputatul Eric Woerth a...

Introducere unei taxe de acces in centrul Bucurestiului, eliminarea locurilor de parcare fara taxa si a parcarilor ilegale, modernizarea parcului auto RATB, amenajarea de piste pentru biciclete si introducerea tuturor intersectiilor semaforizate in sistemul inteligent de management al...

S-a plătit extrem de scump, cu viețile a mii de oameni nevinovați, în numele doctrinei comuniste, iar în RASSM în numele luptei cu dușmanul din partea dreaptă a Nistrului -- România. În 1937-1939, în toiul marilor represiuni staliniste toți erau spioni români și primii secretari ai republicii și ultimul țăran analfabet din cel mai necăjit sat. Teama de România a fost ridicată la nivel de cult și la nivel de politică de stat. Dar au suferit și mai suferă încă oamenii. Scriu mai suferă, fiindcă minciuna formulată odinioară își mai face loc în cărțile, dicționarele și enciclopediile noastre. Și o să argumentez prin câteva exemple elocvente, dar din start vreau să menționez că de vină nu sunt autorii care au scris, vina o poartă acei care au știut, dar au tăinuit și falsificat informația. Din oceanul enorm de nume dispărute sub glonțul NKVD-st am ales doar câțiva scriitori.

Dacă lucrarea lui Panait Istrati, scrisă în 1929, „Spovedania unui învins. Uniunea Sovietică” ar fi fost tipărită în URSS, transnistrenii ar fi știut cu mult înainte ce destin îi așteaptă. Marele scriitor român a fost și un mare vizionar când consemna în capitolul RASSM: „Republica Moldovenească, fluture român așezat pe elefantul sovietic, mi-a fost un exemplu tipic de ceea ce vrei și nu poți. Mi-a fost de asemenea pentru ceea ce poți și nu vrei, căci Uniunea Sovietică se oglindește întreagă în lacurile-i mici mai bine decât în cele mari. ...Nicăieri, pe toată întinderea Uniunii, nu vei vedea, ca în Moldova și Armenia, oameni mai simpli și mai dezinteresați, consacrându-se cu mai mult avânt operei de ridicare socială. Simți că toate arterele organismului minusculului Stat sunt încordate spre o singură țintă: a hrăni cu viață nouă pe cei care constituie majoritatea, și numai pe ei. Școli, spitale, sanatorii, fabrici moderne, uzine de energie electrică, grădini de copii, leagăne, kolhoz, sovhoz, răsar una după alta, așa că nu recunoști o regiune la un an după prima ta vizită. În ambele republici orfane comisarii poporului sunt îmbrăcați ca niște cerșetori și se descurcă greu la fiecare sfârșit de lună. Cunosc unul care, trebuind să mă însoțească în turneu, se împrumuta cu douăzeci de ruble ca să-i lase neveste-si pentru timpul cât va lipsi. Doctorița Ecaterina Arbore, comisară la sănătatea publică a Moldovei, devenită de la o zi la alta o simplă cetățeană, nu mai găsea adăpost la Moscova (ea nu este „troțkistă”).

