Scrisoare către tinerii care s-au născut după 1990: totul numai despre minciună

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Fostul deputat PD, Vladimir Andronachi, soția acestuia, precum și juristul de încredere al familiei au fost puși oficial sub învinuire. Procuratura Anticorupție a reținut în acțiunile celor trei comiterea escrocheriei și spălării de bani, ambele săvârșite...

Voi, spre deosebire de noi, aveți acces la informație și aveți, deci, oportunitatea de a alege între adevăr și minciună. Voi nu sunteți dați afară din serviciu și nu sunteți băgați în pușcării pentru faptul că nu credeți ceea ce vă spune statul. Statul nostru moldovenesc, așa cum arată el azi, este o emanație a statului totalitar și mincinos sovietic (rus). Actualii lideri politici, cu mici și irelevante excepții, sunt o emanație a clasei politice mincinoase sovietice. Ei, deși se declară proeuropeni, au învățat puțin, unii chiar nimic, de la Europa, toată experiența lor de viață e legată de sistemul ticăloșit și mincinos rusesc. Ei mint și atunci când nu e cazul și, poate, nici nu ar vrea să mintă. Minciuna lor e uneori ambalată atât de iscusit în odăjdiile nobilelor intenții încât nici un ochi experimentat nu o poate depista, identifica. Vă aduc un exemplu antologic. Recent, președintele Timofti a acordat înalte distincții de stat unui detașament de nomenclaturiști de prim-rang. Mulți au văzut în asta doar un „gest necalculat”, o „sfidare a bunului simț” ș.a.m.d., dar nicidecum o mare MINCIUNĂ. Și această minciună e următoarea: chipurile, activitatea actualei clase politice a făcut un act de eroism și, iarăși, chipurile, Moldova are o meritocrație care (scuzați de tautologie) merită laurii națiunii… Fals, de o mie de ori fals și mincinos: actuala clasă politică, cu irelevantele excepții de rigoare, e constituită din profitori, corupți și oportuniști care nu au nici un merit față de această țară pe care o jefuiesc, dar nu o slujesc cu eroism.Știu, pe majoritatea dintre voi nici nu i-a interesat acest episod, chipurile, ei cu ale lor, noi cu ale noastre. Iată anume aici voi pactizați cu MINCIUNA - nu există „ale lor” și „ale voastre”! – și, fără să realizați, începeți a trăi cu MINCIUNA. De data aceasta, cu MINCIUNA NAȚIONALĂ”. Iar voi care acceptați să trăiți ÎN minciună și CU minciuna ați ratat definitiv oportunitatea de a trece prin viață vertical, de a gusta farmecul zborului liber. Pentru că omul mințit nu e liber, la fel cum nu e liber nici omul care minte.În jurul nostru este atâta minciună încât, e adevărat, nu totdeauna ai capacitatea să alegi mierea de otravă, îndeosebi atunci când îți lipsesc cunoștințele necesare. Dacă în școală voi ați trecut în galop peste istoria românilor și dacă sursele din care vă informați sunt televiziunile rusești, sunteți, inevitabil, prada ușoară a celor mai deocheate minciuni și cinice manipulări. Zilele acestea „președintele” unei obscure „mișcării obștești „Patria – Uniunea Eurasiatică” (fiți atenți la denumire!), un oarecare Igor Tuleanțev, comentând Codul educației votat recent de Parlament, a declarat că actualul guvern continuă să-i împartă pe cetățenii R. Moldova, care este un stat multinațional, în „români” și „străini” – reprezentanți ai zeci de alte naționalități care locuiesc în țară de secole. Plasarea limbii ruse în categoria de limbi străine în noul cod el a numit-o „crimă împotriva poporului R. Moldova” și, în special, împotriva copiilor, pe care actualul guvern încearcă să-i „pună în aceeași oală – românească”. Uluitor, dar în doar propoziții acest obscur Tuleanțev, trompeta rușilor, bagă un șir de MINCIUNI rusești privind istoria și identitatea națională a românilor basarabeni: 1. Chipurile R. Moldova este un stat multinațional; 2. Actualul guvern îi împarte pe cetățeni în …ș.a.m.d., dar nu propaganda rusească; 3. În R. Moldova locuiesc ZECI de naționalități; 4. Limba rusă nu este o limbă străină….

Adevărul istoric spune: Rusia țaristă a ocupat partea din stânga Prutului a Țării Moldovei. Minciuna rusească zice: Armata rusă a eliberat Basarabia de sub jugul turcesc. Adevărul istoric spune: Pe 28 iunie 1940, rușii au ocupat partea de est a României (Moldova din stânga Prutului). Minciuna rusească zice: Armata Roșie a eliberat Basarabia de sub jugul boierilor și capitaliștilor români. Ș.a.m.d. Ș.a.m.d. Ș.a.m.d.

Agresiunea Rusiei asupra Ucrainei a declanșat un val de critici și proteste în mediul puținilor și adevăraților intelectuali ruși care mai au curajul să spună adevărul despre patria lor. În toate aceste critici trece ca un fir roșu ideea MINCIUNII ruse. Niciodată și nicăieri în altă țară nu s-a scris atâta despre dimensiunile, hăul Minciunii în care s-a prăbușit Rusia. Nu eu, dar intelectuali notorii ruși spun că în Rusia regimurile au mințit întotdeauna, dar niciodată cinismul cu care s-a mințit nu a fost atât de impardonabil ca în timpul stalinismului și putinismului. E un adevăr din amarul căruia noi, moldovenii, am gustat din plin. Vă dau doar câteva exemple, care stau la suprafață și nu solicită investigații speciale, ca să ne convingem cum uriașa mașină propagandistică rusească demonstra (demonstrează) că albul e negru și negru e alb.

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

