SCRISOARE DESCHISĂ Ambasadorului României în Republica Moldova, Excelenței sale, domnului Daniel Ioniță

Excelență, Am toată încrederea că veți face tot posibilul ca această crimă oribilă să fie elucidată odată și pentru totdeauna, că numele celor care au fost omorâți și înmormântați în gropi comune, fără a li se aprinde mite câte o lumânare, va fi făcut public cât mai repede.

Noi, basarabenii, suntem la dispoziția Statului Român pentru a elucida adevărul până la capăt. S-ar putea, în urma unor investigații operative, să mai fie găsiți martori vii în Basarabia, deoarece în copilăria mea, eu fiind născut nu atât de departe de Bălți, am auzit mai multe mărturii despre uriașul lagăr de prizonieri români, unde unii consăteni aveau rude sau cunoscuți și le duceau merinde.

Cred că după 75 de ani de la terminarea celui de Al Doilea Război Mondial, Statul Român are datoria istorică și militară de a investiga măcelul de la Bălti şi a identifica fiecare român ucis aici.

În toamna anului 1944 a fost înființat lagărul de prizonieri nr. 103, care a funcționat un an de zile (1944 - 1945).

Am apreciat și salutat efortul Ambasadei României de la Moscova, condusă de către Excelența sa, domnul Vasile Soare, care a reușit să identifice peste 20 000 de români căzuți pe frontul de Est sau morți în Siberia.

În același timp, tot în acest an se împlinesc 80 de ani de la ocuparea Basarabiei și nordului Bucovinei de către imperiul rus, care se ascundea în spatele unui paravan, zis Uniunea Sovietică. Nu voi vorbi despre toate crimele care s-au produs în aceste teritorii după ocuparea lor.

În acest an se împlinesc 75 de ani de la sfârșitul celui de Al Doilea Război Mondial, crimă abominabilă împotriva umanității, pusă la cale de către cei mai mari criminali ai tuturor timpurilor, Stalin și Hitler.

