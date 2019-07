SCRISOARE DESCHISĂ către Iohannis, Sandu, Năstase și Filip - Moldova FĂRĂ DODON / Moldova FĂRĂ PSRM

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Ieri, Deschide.MD a publicat o știre pe surse, prin care am informat despre faptul că doi dintre cei șase pretendenți la șefia Poliției Naționale ar urma să fie excluși din concurs. Asta după ce s-a stabilit că unul este vizat într-un dosar penal , iar altul nu are vârsta...

Procurorul general Eduard Harunjen a anunțat că a fost inițiat un proces penal pe numele deputatului Ilan Șor, pe faptul că el ar fi părăsit ilegal teritoriul R. Moldova, în timp ce se afla sub control judiciar.

În paralel, au loc schimbări ale legislației Republicii Moldova în favoarea consolidării puterii Președintelui RM. Exemplul cel mai elocvent este subordonarea Consiliului Suprem de Securitate a ministerelor și a altor instituții de resort. La rând sunt Curtea Constituțională și instituțiile economice ale statului precum „Moldovagaz” etc. Astfel, pretinsa dezoligarhizare are toate șansele să termine cu un sistem politic de tip „euroasiatic”, un oligarh să fie înlocuit cu un alt oligarh, prezidențiabil pe viață, reprezentant deschis al unor interese străine.

După constituirea alianței parlamentare ACUM/PSRM în Republica Moldova se observă o implicare fără precedent a Federației Ruse în procesele politice interne. Se observă cu ochiul liber realizarea unui program strategic de luare sub controlul Rusiei a instituțiilor principale ale statului. Funcției de Președinte, în care este postat un personaj cu o finanțare mărturisită din partea Moscovei, PSRM-lui, partid declarat prorusesc și finanțat de Moscova, i-au revenit funcția de Președinte al Parlamentului și pârghiile decizionale din ministerele de forță.

