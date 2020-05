Scrisoarea emoționantă adresată României: „Am simțit rușine și tristețe față de modul în care ai fost primită în casa mea”

Știu că și ție îți este foarte greu în această perioadă a pandemiei care pare că nu se mai oprește. O pandemie care a lovit în toți și care poate fi doborâtă doar prin solidaritate și unitate. Țările din familia europeană și-au dat o mână de ajutor una alteia, iar tu, draga mea Românie, ai sărit în ajutorul țării mele. Iar țara mea înseamnă medicii, asistenții medicali, șoferii de ambulanțe, profesorii, vânzătorii, brutarii, agricultorii, întreprinzătorii, pensionarii, copiii. Țara mea nu înseamnă grupul de oportuniști aroganți care și-a tras sub ei puterea. Acești oameni trăiesc cu iluzia că sunt stăpânii locului unde noi trăim. Acești oameni sunt în stare să respingă un ajutor dat oamenilor din cauza îngâmfării proprii. Anume acești oameni te-au primit sub un pod la marginea orașului, sperând că așa nu vom ști că ai venit să ne ajuți. Ei speră că, prin acțiunile lor rușinoase, te vor determina să-ți dispară dorința de a mai sprijini pe viitor Moldova. Da, o gazdă care primește oaspeții încărcați cu ajutoare la poartă, și nu în casa mare ar vrea ca acei oaspeți să facă cale întoarsă. Însă ei sunt prea egoiști și nepricepuți ca să înțeleagă că ajutorul a venit în pofida obrăzniciei lor, a venit pentru oamenii țării mele.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Timpul Liber 8 Mai 2020, ora: 14:27

Daca esti in cautare de nume de baieti la moda in 2020, acest articol este pentru tine. Vei afla care sunt numele de baieti la moda in 2020, in diverse tari ale lumii.