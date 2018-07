SCRISOAREA SĂPTĂMÂNII: Adrian Covic - omul care mi-a dăruit viață

Dragă redacție, aș vrea să-i aduc mii de mulțumiri, prin intermediul ziarului TIMPUL, profesorului și doctorului Adrian Covic, șef al Secției de nefrologie a Spitalului Clinic „Dr. C. I. Parhon” din Iași, pentru că mi-a salvat viața.

Împreună cu întreaga mea familie, îi mulțumim zilnic bunului Dumnezeu și prietenilor noștri, cei care, într-un moment extrem de dificil din viața mea, mi-au recomandat acum trei ani să mă adresez după ajutor la dl Adrian Covic. Așa l-am cunoscut pe ilustrul profesor, care conduce un colectiv tânăr, dar foarte profesionist, pentru care pacientul înseamnă mai întâi de toate un OM.

Nu am cuvinte prin care să îmi exprim mulțumirea pentru încrederea pe mi-a insuflat-o dl Covic chiar de la prima întrevedere cu el. Fără această energie, de care m-a molipsit el, nu aș fi avut curajul de a lupta cu boala și nici puterea de a mă gândi că și viața mea poate merge înainte. Pentru că am pomenit și despre echipa sa, țin să menționez că am rămas profund impresionată de dăruirea, calmul, bunătatea și promptitudinea de care dau dovadă absolut toți angajații Sectiei de nefrologie de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon“, care știu să aline orice durere cu zâmbetul pe buze.





Mult stimate domnule profesor Adrian Covic, această scrisoare de mulțumire este un semn de aleasă apreciere şi respect pentru modul în care Domnia Voastră a intervenit în organizarea tratamentului meu la Iași. Sunt sigură că numai datorită măiestriei profesionale a dvs. și a echipei medicale pe care o conduceți am reușit să câștigăm lupta cu maladia de care am suferit.

Mai mult decât atât, prin organizarea acestui tratament care a durat trei ani, mi-aţi oferit şansa de a reveni la o viaţă normală, mi-aţi deschis multe oportunităţi de realizare în viața de zi cu zi. Cu alte cuvinte, datorită dvs., m-am născut din nou.

Vă mulțumesc din suflet pentru raza de bucurie şi speranţă pe care ne-aţi adus-o mie și familiei mele, prietenilor şi nepoțeilor mei, pentru bunătatea şi generozitatea de care aţi dat dovadă astăzi, când tot mai rar se găsesc oameni dispuşi să întindă celor apropiați o mână de ajutor. Să vă aibă Dumnezeu în pază, domnule profesor Adrian Covac!



Cu deosebit respect, familia Cerba din Chișinău