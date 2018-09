Scrisoarea Săptămânii: Cine-și iubește țara, n-o schimbă pe o votcă

Locuiesc în Chișinău mai bine de 50 de ani, însă rădăcinile mi se trag din nordul Moldovei. Nici după atâția ani nu mă consider orășean, pentru că în toată această perioadă am păstrat legătura cu satul, unde am avut părinți, frați, neamuri.

Dar când mă gândesc la satul de altădată, devin trist. Îmi amintesc cum arătau localitățile rurale în trecut, cu oameni buni la suflet și primitori. Erau trudiți de muncă, pentru că fiecare era angajat și avea un loc de muncă plătit. Casele sătenilor erau curate, pământurile – cultivate, grădinile – îngrijite și plantate. Este adevărat că această muncă ordonată era dictată de sistemul de colhoz, iar viața liniștită, în aparență, era constrânsă de regimul sovietic. Îmi vine greu să cred că moldoveanul muncește și poate fi un bun gospodar doar prin constrângere, dar mă tem că acesta este adevărul.

De ce cred așa? Pentru că acum satele pustii, cu numai câțiva oameni disperați de viață, cu numai câțiva intelectuali, care sunt nevoiți să stea cu sapa în mână, arată altfel. În ele nu mai este viață. Sunt pline de case vechi, în care nu mai locuiește nimeni, de mahalale în care abia de poți întâlni vreun câine rătăcit. Școlile care nu au fost închise au rămas cu vreo sută de elevi.





În schimb, viața vibrează la bar. Acolo neapărat veți întâlni bărbații satului, ridicând paharul și potolindu-și amarul. Și ăsta e un fel de a te odihni la țară, chiar dacă e din banii nevestei care muncește „la Italia”. În rest, pământul este în paragină, iar copiii trăiesc de capul lor.

Chiar că-mi vine câteodată să pun mâna pe bici și să-i izgonesc pe mulți de pe acest picior de plai. Dar stau și mă întreb: oare nu cumva problema este și în noi, nu numai în guvernanții care ne conduc? Oare conducerea țării trebuie să ne facă ordine în curte, să ne sape grădina, să crească și să ne educe copiii? Da, ei ar trebui să fie modele pentru popor, dar dacă eu, om simplu, fără funcție și putere, îi critic că nu fac bine, de ce îmi înec amarul în băutură și nepăsare și nu am grijă mai întâi de mine?

Ajuns la o vârstă când n-am dreptul să greșesc, înțeleg că pe toate trebuie să le facem la timp și cu rațiune. Dacă nouă, moldovenilor, ne-ar fi dragă cartea, ne-ar plăcea să învățăm la timp, să avem cunoștințe, nu doar studii. Atunci am avea și puțină afecțiune față de țara aceasta. Un om, care-și iubește locul în care s-a născut, nu-l părăsește atât de ușor, în schimbul unei votci.

Vasile Rotaru,

r-nul Telenești