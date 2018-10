SCRISOAREA SĂPTĂMÂNII: Cum să avem mere mai ieftine

La începutul acestui an, am fost și eu într-o vizită în Montreal, Canada. Vizitând magazinele, am comparat salariile și prețurile de acolo cu cele de la noi și am ajuns la concluzia că peste ocean prețurile sunt mai mici.

La struguri, de exemplu, prețurile erau de trei-șase dolari canadieni pentru un kilogram (un astfel de dolar costa atunci 15 lei md). În zilele următoare, am aflat că prețul strugurilor la Chișinău era de 100-110 lei kg, adică de șapte dolari canadieni. De altfel, struguri de soiul „Moldova” nu mai erau în vânzare nici la Chișinău, nici în piețele din Lipcani și Briceni. Am auzit că această poamă a fost vândută polonezilor, pentru că astăzi strugurii, care cresc la noi, să fie mai scumpi aici decât în Polonia.

La noi, un lucrător la bancă primea pe atunci 5000 de lei, iar în Montreal, muncind în același domeniu, putea ridica 5000 de dolari canadieni pe lună. Iată deosebirea dintre adevăratul capitalism de la ei și capitalismul sălbatic de la noi, care a venit după socialismul înfloritor.

Cu mai mulți ani în urmă, un producător de mere se lăuda că și-a vândut fructele rușilor cu 5 lei pentru un kilogram. În acel an, Rusia nu a impus niciun embargo țării noastre și, din cauza exportului masiv și necontrolat, în R. Moldova au rămas foarte puține mere. Astfel, prețul acestora s-a ridicat la 8-12 lei. Or, străinilor le-am vândut cu 5-8 lei kg, iar pe piața noastră ele au costat 8-12 lei kg. În anul următor, Rusia ne-a anunțat boicot la mere și prețul a scăzut la doi-trei lei pe kg.





Unii naivi se bucură când Rusia primește fructele noastre. N-ar fi cazul, fiindcă, prin munca agricultorilor noștri, rușii, care ne cumpără merele la prețuri mici, se îmbogățesc ușor și fără muncă, iar noi, în același timp, sărăcim.

Aceste tendințe contradictorii ar trebui să fie moderate de către cei de la Ministerul Agriculturii. Dar ei, împreună cu producătorii de fructe, nefiind capabili să gândească creativ, îi jupuiesc pe cumpărători de două ori - și de taxe, și de impozite.

O soluție ar fi ca guvernanții noștri să instaleze în mai multe localități frigidere și să oblige producătorii să vândă aici o parte din marfa lor, de unde angrosiștii să procure fructe pentru cumpărătorii din țară. Ca să nu crească prețurile prea tare, acestea ar putea fi programate pentru fiecare lună, până la o nouă roadă.



Grigore Duluță,

s. Drepcăuți, r-nul Briceni