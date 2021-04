Scrisori din Basarabia pentru Basarabia: Ce crimă oribilă comit cei care robesc de bună-voie…

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Sfantul Mucenic Sava s-a nascut in anul 334, intr-un sat din zona Buzaului. Parintele sau duhovnicesc era preotul Sansala. Cei doi erau calugari misionari in tinutul Buzaului unde, probabil,...

Istoric, literar sau artistic, trebuie înțeles în contextul său istoric și social, însă nu am știut niciodată prea multe despre închisorile din vremea lui Iisus.

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Am văzut scris la televizor: patron agenţie de turism comerciant motociclete De ce nu e recomandabil? Marcarea relaţiilor sintactice dintre cuvinte se realizează în diverse moduri: prin intermediul cazului (cărţile colegului) sau al prepoziţiilor (cartea de poveşti),...

Scriu această scrisoare fiindcă sunt sigur că o vei primi. Ocaziunea este rară, dar sigură. Scrie-mi, mamă, scrie mereu, noi primim scrisori la trei luni o dată vara, iarna poşta nu mai străbate pe la noi deloc. Atunci suntem cu desăvârşire despărţiţi de toată lumea”. Destul… mă opresc aci. Am vrut să vă dau o mică idee despre traiul oamenilor noştri. Da, trebuie o junime, un corp plin de viaţă şi de vigoare, trebuie o inimă mare şi plină de credinţă nebună, fanatică – pentru a se lupta cu răul moştenit de la părinţi, cari, devenind robi, nu s-au gândit deloc la soarta copiilor lor. A, ce crimă oribilă comit cei care robesc de bună-voie. (…) Basarab, Chişinău, 5 martie 1882

„Pe la 23 februarie apare astrul binecuvântat pe orizontul nostru ca un glob mare, roşu; el ne priveşte ca vreo jumătate de oră şi iar dispare. A, mamă, nu poci să-ţi faci nici o idee cu ce bucurie nebună-l salutăm noi, copiii sudului. „Salutare ţie, tatăl nostru, fie binecuvântată ziua în care te-am revăzut!”. Iată cuvintele care izbucnesc din piepturile noastre. Dar, vai de noi! în decursul lungii nopţi noi am îngropat trei din tovarăşii noştri: Tihoffeieff, Statovraki şi simpaticul nostru cântăreţ care ne distrăgea cu cântecele sale rutene pline de dor, de tristeţă adâncă, simpaticul nostru Demcenko, n-a mai văzut soarele care a reapărut. Noi i-am îngropat în zăpadă şi numai la primăvară, când pământul se va mai dezgheţa, îi vom înmormânta definitiv. Bietul Demcenko a murit, şi el avea o mumă, o soră la Herson… Scorbutul - iată biciul nostru, el ne execută. Îţi scriu, şi plâng, plâng! Dar pentru ce oare să plâng, n-am voit-o eu? şi dacă chiar mă voi întoarce?... nu o voi face iar? o voi face, sunt sigur.

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)