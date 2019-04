Un coleg de facultate mi-a spus zilele trecute că sunt exmatriculată. Am rămas fără grai și doar după câteva secunde mi s-a deschis gura. „Cum?!”, zic, fără să-mi vină să cred cele auzite. Și el a continuat: „Tu ești o studentă bună, dar nu știu cum s-a...

Parcă nici nu îmi vine să cred cum au evoluat conflictele de limbă de pe acest pământ, numit astăzi Republica Moldova (și înregistrat în ultimul secol sub alte trei denumiri).

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Sâmbătă, C. Starîș, purtătorul de fes și de interes al lui Voronin și al rușilor, a început „Rezonans”-ul cu o informație pe care a citit-o cu o nedisimulată mândrie: săptămâna trecută a vizitat Chișinăul secretarul executiv al CSI, V. Rușailo.

La 19 aprilie 1849, stil vechi (1 mai 1849, stil nou), are loc semnarea convenţiei ruso-turce de la Balta-Liman, nu departe de Istanbul, care consfinţeşte pe plan diplomatic internaţional înăbuşirea Revoluţiei de la 1848 din Moldova şi Valahia.

Combinatul de panificaţie „Franzeluţa” S.A. are undă verde la fabricarea produselor pascale – aceasta după ce joi, 18 aprilie, Înaltpreasfinţitul Vladimir, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove, împreună cu un sobor de preoţi, a...

Constituția Republicii Moldova nu reglementează explicit organizarea sistemului electoral, însă potrivit standardelor internaționale în materie electorală, asemenea reforme pot fi operate cu cel puțin un an înainte de alegeri. De această părere este fostul...

FLORII, obiceiuri și tradiții. De Florii, creștinii ortodocși sărbătoresc intrarea lui Iisus în Ierusalim. Tot atunci sunt sărbătoriți cei care poartă nume de flori. În acest an, sărbătoarea este pe 21 aprilie și se celebrează în duminica dinaintea Paștelui....

Scriu această scrisoare fiindcă sunt sigur că o vei primi. Ocaziunea este rară, dar sigură. Scrie-mi, mamă, scrie mereu, noi primim scrisori la trei luni o dată vara, iarna poşta nu mai străbate pe la noi deloc. Atunci suntem cu desăvârşire despărţiţi de toată lumea”. Destul… mă opresc aci. Am vrut să vă dau o mică idee despre traiul oamenilor noştri. Da, trebuie o junime, un corp plin de viaţă şi de vigoare, trebuie o inimă mare şi plină de credinţă nebună, fanatică – pentru a se lupta cu răul moştenit de la părinţi, cari, devenind robi, nu s-au gândit deloc la soarta copiilor lor. A, ce crimă oribilă comit cei care robesc de bună-voie. (…) Basarab, Chişinău, 5 martie 1882

„Pe la 23 februarie apare astrul binecuvântat pe orizontul nostru ca un glob mare, roşu; el ne priveşte ca vreo jumătate de oră şi iar dispare. A, mamă, nu poci să-ţi faci nici o idee cu ce bucurie nebună-l salutăm noi, copiii sudului. „Salutare ţie, tatăl nostru, fie binecuvântată ziua în care te-am revăzut!”. Iată cuvintele care izbucnesc din piepturile noastre. Dar, vai de noi! în decursul lungii nopţi noi am îngropat trei din tovarăşii noştri: Tihoffeieff, Statovraki şi simpaticul nostru cântăreţ care ne distrăgea cu cântecele sale rutene pline de dor, de tristeţă adâncă, simpaticul nostru Demcenko, n-a mai văzut soarele care a reapărut. Noi i-am îngropat în zăpadă şi numai la primăvară, când pământul se va mai dezgheţa, îi vom înmormânta definitiv. Bietul Demcenko a murit, şi el avea o mumă, o soră la Herson… Scorbutul - iată biciul nostru, el ne execută. Îţi scriu, şi plâng, plâng! Dar pentru ce oare să plâng, n-am voit-o eu? şi dacă chiar mă voi întoarce?... nu o voi face iar? o voi face, sunt sigur.

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul Verholens.

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)