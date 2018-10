Opinia publică este intoxicată tot mai insistent de anumite personaje care, intenționat sau din ignoranță, promovează multiple diversiuni rusești, ambalândule sub formă de „analize”. De exemplu, un comentator local, specializat într-o gamă largă de domenii - de la meciurile de...

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Cele mai neplăcute şi dezgustătoare fapte s-au comis în oraşul Elisavetgrad, unde bătăile feroce au avut loc la 15-17 aprilie. În decursul acestor trei zile stradele oraşului Elisavetgrad au fost pline de nişte bande care se compuneau specialminte de lucrători ruşi, de copii şi de ţărani veniţi în oraş cu singurul scop d-a participa la bătăile proiectate. Casele evreilor sunt cu desăvârşire distruse, mobilile şi lucrurile sfărâmate şi lepădate pe strade. „Am văzut – scrie corespondentele ziarului Odeski Vestnik – cu propriii mei ochi Strada Mare (Bolşaia Uliţa) acoperită cu puf care provenea din perinile şi saltelele evreilor; bătăuşii au rupt cu cuţite aceste obiecte şi au împrăştiat înadins puful pe stradă. Pe strada Nevskaia s-a făcut o adevărată distrugere în tot cuprinsul caselor evreieşti; magazinul de botine şi încălţăminte de copii al d-lui Ecselbirt a fost sfărâmat, marfa toată azvârlită prin ferestre şi împrăştiată prin stradă; pentru a o străbate am fost nevoit a călca pe cizme şi botini de dame care acopereau toată strada; mi s-a spus că magazinul conţinea peste 20.000 părechi şi că toată marfa a fost aproape cu desăvârşire distrusă; magazinul de bijuterie şi ceasornicărie al d-lui Grimberg a fost asemenea călcat; banda care a operat această călcare n-a furat nici măcar vreun inel ori vreun ceasornic, dar prin aceasta bietul neguţător n-a pătimit mai puţin, fiindcă toate obiectele de aur au fost zvârlite prin ferestre pe stradă, unde oamenii îmbrăcaţi în haine negre n-au fost aşa de scrupuloşi cum s-a arătat poporul-bătăuş, ci, din contra, mulţi rădicară obiectele căzute şi le ascunseră în buzunarele hainelor lor. Neputând sfărâma casa de fier a d-lui Grimberg, banda a izbutit cu multă greutate a o azvârli din etagiul al doilea pe stradă; casa, fiind foarte grea, a intrat în pământ şi chiar alaltăieri încă am văzut-o tot în acel loc. Se zice că pagubele neguţătorului sunt de peste 50.000 lei”.

David, cel mai tânăr participant la Marș, are 6 ani, iar...

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)