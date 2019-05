Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

La doar o săptămână după paharul de Starbucks, care a apărut în una dintre secvenţele episodului al patrulea din serialul „ Game of Thrones”, o nouă gafă a devenit virală pe rețelele de socializare. Deși Jaime Lannister și-a pierdut mâna în sezonul...

​Manchester City ar putea fi exclusă din Liga Campionilor din cauza încălcării regulamentului fair-play-ului financiar, a scris, luni, New York Times, citată de AFP.

La New York s-a pronunțat ”deznodământul” în povestea unei escroace din Rusia, cunoscută în SUA sub numele de Delvi și care se dădea drept mostenitoarea germană a unei averi de 60 de milioane de euro.

(…) Voi fini această corespondenţă prin a vă nara un fapt tragico-comic din viaţa lipovenilor noştri. Faptul s-a petrecut zilele acestea şi oraşul nostru întreg a râs mult de această întâmplare ciudată şi care caracterizează destul de bine năravurile lipovenilor. Oraşul Chişinău are o mahala particulară care este populată numai şi numai de lipoveni. În această mahala locuieşte între alţii şi un lipovean anume Mironici cu familia sa. Mironici e un adorator fidel al zeului Bachus căruia sacrifică nu numai întreaga sa viaţă, ci şi avuţia şi bunul trai al întregii sale familii. Pe când altădată familia lui Mironici a fost în fruntea mahalalei, acum sărăcia şi mizeria s-a instalat în casa sa şi ucide unul după altul pe numeroşii copii ai părintelui beţiv.

La 19 aprilie 1849, stil vechi (1 mai 1849, stil nou), are loc...

Ieri am citit o scrisoare a unui basarabean exilat în oraşul...

