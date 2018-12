Scrumbia afumată de Dunăre, al cincilea produs românesc recunoscut și protejat în UE

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Nu ştiu cum va fi România peste 100 de ani, dar dacă luăm ca reper ultimii 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană, chiar şi cu o criză economică la activ, am putea să proiectăm o evoluţie a economiei pentru următorii 10 ani.

Scrumbia este pregătită sub formă întreagă, după curățare, sărată și afumată la rece după o metodă veche, din aria geografică definită. Peștii afumați sunt de culoare aurie, metalizată, datorată procesului de afumare.

Scrumbia de Dunăre este un pește sălbatic care migrează din Marea Neagră în Dunăre. Specia nu poate fi crescută în acvacultură și este capturată numai în cursul migrației pe Dunăre. Are 250-400 grame și între 25-30 centimetri și este recunoscut drept cel mai bogat pește în grăsimi, din lume, raportat la talia sa.

România are, începând cu 3 decembrie, un nou nume pe lista produselor recunoscute oficial, la nivel european.

