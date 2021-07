Scumpirile la carburanți se țin lanț. Benzina AI95, a fost majorată cu +9 bani

După ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a majorat pe 16 iulie marja de comercializare angro și cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat pentru a preîntâmpina, potrivit instituției, penuria de produse petroliere pe piață, scumpirile la carburanți se țin lanț.

Astfel, o companie petrolieră a majorat prețurile la carburanți și a afișat prețuri mai mari cu 9 bani la benzina AI95 – dacă ieri aceasta era la 20,31 de lei per litru, acum costă 20,40 de lei per litru. Motorina se vinde la prețul vechi – 16,50 lei per litru. Vă reamintim că, de la 1 iulie, ANRE stabilește din nou prețurile plafon la carburanți, după o pauză de peste doi ani. Noua metodologie a început să fie aplicată în urma unor modificări legislative care au fost adoptate de Parlament în luna aprilie.