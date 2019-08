Se aliază Guvernul PSD cu Rusia? România face o investiție care șochează pe toată lumea

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

Dupa ce Igor Dodon a iesit in fata presei si a prezentat reforma justitiei desenata pe o foaie A4, reactiile internautilor nu au incetat sa apara. Cele mai multe meme-uri, au aparut la o postare a emisiunii Lumina. „Hai sa vedem ce alte mesaje (ascunse) ar avea pentru noi acest Presedinte...

În lunile de vară, pe lângă pozele din concediu, fluxul tău de pe Facebook s-a umplut cu imagini încărcate de mizerie de pe diverse plaje sau râuri. O companie vrea să rezolve această problemă. Acest site are o lungă istorie când vine vorba de campanii...

BII a intrat în atenția media în luna martie a acestui an când senatorul PNL, Florin Cîțu, a acuzat Guvernul controlat atunci de Liviu Dragnea de înțelegeri cu rușii, trădând interesele economice ale României.

Banca Internațională de Investiții – BII, al cărei sediu a fost mutat de la Moscova la Budapesta în luna iunie a acestui an, este o instituţie multilaterală de dezvoltare care promovează dezvoltarea socială şi economică între statele sale membre. Banca a fost înfiinţată la data de 10 iulie 1970 şi înregistrată la Secretariatul Naţiunilor Unite cu numărul de înregistrare 11.417. România a ratificat aderarea la BII în data de 28 ianuarie 1971.

Cel mai mare investitor in aceasta banca este Rusia (45,5%), urmată de Bulgaria (12,80%), Ungaria (12,14%) și Cehia (11,34%), arată banca într-o prezentare actualizată către investitori. În bancă mai dețin participații Slovacia (6,52%), Cuba (1,63%), Republica Socialistă Vietnam (1,11%) și Mongolia (1,03%), informează hotnews.ro.

România a virat încă 3,6 milioane de euro către Banca Internațională de Investiții – BII în luna martie din acest an, mărindu-și participația și ajungând astfel al cincilea mare investitor în această instituție financiară controlată de Rusia.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)