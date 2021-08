Se cere scoaterea Partidului Șor în afara legii

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

E prima zi din august si nu putea fi o zi ca oricare alta. Mercur, planeta vestilor si informatiilor, face opozitie cu Pluto, planeta intelegerii celor mai adanci si intunecate parti ale sinelui, aflat acum in Capricorn. Ce mai contraste declanseaza! Comunicarea este intensa si ar putea...

Amintim că, în primăvara acestui an, Platforma DA a inițiat o procedură de scoatere în afara legii a Partidului Șor, depunând chiar și la Curtea Constituțională o sesizare, așa cum prevede regulamentul în astfel de cazuri. Magistrații constituționali au stabilit că, autoritățile, care pot demara procesul de scoatere în afara legii un partid sunt Procuratura Generală și Președinția, nu și partidele politice.

Omul de afaceri face trimiteri la procurorul general, Alexandr Stoianoglo, care ar trebui și care are obligațiuni de a declara ilegal acest partid și tragerea la răspundere a liderului acestuia.

„Zilele acestea, mă bântuie o nedumerire – cum am ajuns să auzim numele celui mai mare escroc din istoria Republicii Moldova la interval de câteva secunde?! Și nu că ar fi primit pedeapsa binemeritată sau că au fost recuperate miliardele furate, proprietățile sindicatelor, aeroportul sau măcar chiloții unui fost demnitar. Nu! El e „șef de fracțiune, de partid”. Ne obligă să-i pronunțăm numele ca pe Tatăl Nostru. Nu cred că poate să fie o mai mare umilință și batjocură față de moldoveni. Ce facem, ne ștergem pe obraz și continuăm să mâncăm hrișca asta împuțită? Sau mai avem pe cineva cu demnitate care ar scoate în afara legii această rușine?”, se întreabă Sturza.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

