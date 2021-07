Se împlinesc 200 de ani de la nașterea poetului Vasile Alecsandri

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

După ce anul trecut în Ucraina s-a creat o aplicație mobilă pentru șoferi, prin care pot înregistra şi expedia într-o bază de date, la care are acces şi poliţia locală, încălcările pe care le-au comis sau le comit în continuare alți colegi din trafic,...

În prima jumătate a anului 2021 Guvernul a primit din surse externe circa 751 milioane lei sub formă de împrumuturi sau granturi pentru susţinerea bugetului. Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, valoarea asistenței externe pentru susţinerea bugetului în semestrul I al anului 2021 a...

Vasile Alecsandri s-a născut la 21 iulie în ținutul Bacăului și a fost fiul medelnicerului Vasile Alecsandri și al Elenei Cozoni. După unii cercetători, anul nașterii ar putea fi 1821, 1819 sau chiar 1818. Se consideră că s-a născut undeva pe raza județului Bacău. Și-a petrecut copilăria la Iași și la Mircești, unde tatăl său avea o moșie și unde a revenit pe întreaga durată a vieții sale să-și găsească liniștea. A început învățătura cu un dascăl grec, apoi cu dascălul maramureșean Gherman Vida. Este înscris apoi la pensionul francez al lui Victor Cuenim de la Iași, unde a studiat alături de Mihail Kogălniceanu și Matei Millo, actorul de care l-a legat o mare prietenie și admirație și pentru care a scris Chirițele și o mare parte din ”Cânticelele comice”. Între 1834 și 1839, își face studiile la Paris, împreună cu Alexandru I. Cuza și pictorul Negulci, unde își ia bacalaureatul. Se dedică literaturii, scriind primele sale versuri în limba franceză. În 1840, devine director al Teatrului Național din Iași. În 1841, pe scena teatrului se interpretează prima sa piesă ”Farmazonul din Hârlău”, aici fiind jucate mai apoi și alte piese: ”Modista și cinovnicul” (1841), comedia ”Iorgu de la Sadagura” (1844). Potrivit ”Calendarului Național”, descoperirea folclorului, inspirațiile din comoara fără de preț a neamului determină apariția în 1852 a primei culegeri românești de folclor ”Poezii poporale”, tradusă foarte curând în Occident. Publică în revista ”Bucovina” poezii populare precum ”Toma Alimoș”, ”Blestemul”, ”Șerb sărac”, ”Mioara”, ”Mihu Copilul” etc. În 1853, publică la Paris primul volum de poezii originale ”Doine și lăcrămioare”, în trei cicluri: ”Doine”, ”Lăcrămioare” și ”Suvenire”. Tipărește primul volum de teatru care conține piesele: ”Iașii în carnaval”, ”Piatra din casă”, ”Chirița la Iași”, ”Chirița în provincie”. Publică în ziarul ”Concordia” poezia ”Moldova în 1857”. În 1857, apare culegerea de proză ”Salba literară”, care conține povestiri, impresii de călătorie și câteva scrieri dramatice. În 1884, termină drama ”Fântâna Blanduziei”, reprezentată cu mare succes pe scena Teatrului Național, are loc premiera dramei ”Ovidiu” (1885). A fost membru fondator al Societății Academice Române (2 iunie 1867), demisionează în 1871, reluând locul abia în 1879. În Franța este premiat pentru poezia ”Cântecul gintei latine”. În 1885, este numit ministru plenipotențiar la Paris, funcție pe care o deține până la deces. Pentru realizările sale literare a primit mai multe premii naționale și internaționale. Vasile Alecsandri s-a stins din viață la 22 august 1890, după o lungă suferință, fiind înmormântat cu toate onorurile la conacul său de la Mircești.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

