Se poate răspândi coronavirusul când cineva vorbește spre noi? Ce spun oamenii de știință

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Marte este in cuadratura cu Uranus azi si genereaza o energie puternica ce poate fi comparata cu artificii pe cer, imposibil de nevazut. Este o zi importanta, o zi pentru o constientizare. Luna este in Balanta, o zodie pentru iubire si cooperare intre oameni si la noapte este plina. Marte si...

„Ideea că alegerile prezidențiale sau orice alegeri pot fi amânate pe timp de pandemie nu este o invenție de-a Președintelui Dodon. Nu am să uit ziua, și Facebook o să-mi reamintească, când am sugerat celor interesați să citească atent legea din 2004 privind situații...

Iar deși nu a fost verificată experimental, merită să luăm măsuri de precauție. Unele studii sugerează ca procentul de persoane asimptomatice poate fi de până la 50%. Este astfel înțelept să ne comportăm cu toții de parcă am putea să dăm virusul mai departe și să purtăm o mască atunci când ieșim afară – asta mai mult ca să-i protejăm pe cei din jur mai degrabă decât să ne protejăm pe noi înșine de infecție. Pacienții bolnavi de COVID-19 internați în spitale nu ar trebui să interacționeze față în față cu cadrele medicale decât dacă acestea poartă vizieră.

Cu un an în urmă, Ristenpart a publicat un studiu care a demonstrat că numărul de aerosoli generați crește direct proporțional cu volumul vocii în timpul vorbirii. Cantitatea de aerosoli diferă și de la persoană la persoană, unele fiind “superemițătoare” capabile să genereze până la 10 ori mai multe particule ca alți indivizi.

“Comunitatea de cercetători din știința aerosolilor trebuie să facă un pas în față și să își asume provocarea pusă de COVID-19 — asta ne va ajuta să ne pregătim și pentru inevitabilele pandemii care vor apărea în viitor,” au scris Ristenpart și colegii în jurnalul Aerosol Science and Technology. Este recunoscut că actul vorbirii generează aerosoli din particule respiratorii. Astfel de particule au în jur de un micron în diametru, cam de 75 de ori mai mici decât diametrul firului de păr, ceea ce le face prea mici pentru a fi detectate cu ochiul liber, dar destul de mari cât să permită virusurilor ca influenza (gripa) sau SARS-CoV-2 să se lipească de ele.

Transmiterea indirectă presupune că o gazdă susceptibilă atinge un obiect sau o suprafață contaminată. Nu se știe prea mult despre rolul pe care îl are transmiterea prin aerosoli, care nu presupune deloc contact fizic între indivizi infectați și susceptibili la infecție, în contagiunea COVID-19.

Când vine vorba de detectarea diverselor moduri de contagiune, lucrurile devin foarte complicate, totuși. Când o persoană bolnavă de COVID-19 este internată la spital, de regulă medicii epidemiologi încep o procedură de depistare a persoanelor care ar fi putut lua contactul cu pacientul sub investigație. Însă astfel de proceduri nu au cum să ne spună cum exact virusul a fost transferat pacientului. SARS-CoV-2 se poate transmite oamenilor fie direct, fie indirect. Transmiterea directă se referă la contactul persoană-la-persoană, ceea ce presupune că o persoană susceptibilă la infecție a atins fizic o persoană bolnavă de COVID-19 (de exemplu, printr-o strângere de mână), ca apoi să-și atingă gura, nasul sau ochii.

Principalul mod în care se transmite noul coronavirus pare să fie prin contact direct cu fluidele respiratorii ale unei persoane infectate. Un nou studiu sugerează că, prin vorbire, o persoană care are COVID-19, dar este asimptomatică, poate produce destule particule de aerosoli care ar putea transmite infecția. Acest studiu, pe de altă parte, nu ne spune cât de frecventă sau cât de importantă ar fi această modalitate de transmitere.

