Se poate repeta dezastrul de la Cernobîl la Centrala Nucleară de la Cernavodă?

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Pentru a trăi normal, omul are nevoie de acoperiș deasupra capului, căldură în casă, haine și mâncare. Restul sunt mofturi, cum ar spune Caragiale.

● „mi-ar place” Am auzit la televizor: Ce ţi-ar place să prezinţi? De ce nu e corect?

Judecătorii și procurorii din Republica Moldova urmează să treacă printr-o procedură de evaluare a extraordinară a integrității și profesionalismului, inclusiv sub aspectul emiterii actelor ilegale. De asemenea, vor fi verificate averilor acestora în raport cu veniturile oficiale....

Cunoscutul politolog rus, doctorul in stiinte istorice, Valery Solovei, care a părăsit din motive politice postul de șef al departamentului de relații publice al Institutului de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse (MGIMO_, a declarat...

România avea anul trecut cele mai reduse preţuri la alimente dintre ţările Uniunii Europene, cu 34,6% mai scăzute decât media UE, iar la recreaţie şi cultură cu 41,6% sub medie, arată datele publicate luni de Eurostat.

”Vorbim de proceduri şi de cultura de securitate nucleară. Modul în care avem mai multe puncte de verifiare şi cum procedurizăm operaţiunile în camera de comandă a reactorului, plus operaţiunile de mentenanţă şi alte lucrări. Sistemul pe care noi îl implementăm este verificat continuu, facem audituri externe, atât cu agenţia de la Viena. Recent, centrala de la Cernavodă a primit un rating de ”very good standing”, suntem la nivelul de excelenţă nucleară pentru a doua evaluare la rând. Sistemul de la Cernavodă este foarte bine aşezat la nivel global”. Dacă ne uităm la factorul de capacitate, România este numărul 1 în lume prin modul de exploatare a celor două centrale.

Cum ne asigurăm că factorul uman e ţinut sub control?

”În cazul RBMK era un singur sistem de oprire, cu bare, iar acest sistem de oprire are 10 secunde timp de acţiune. E clar că dacă pică acest sistem, nu exista mentalitatea de fail safe pe care o avem noi. Timpul de acţiune de la Cernobîl a fost de 10 secunde şi era doar un singur sistem de oprire. Noi avem la Cernavodă timp de acţiune de 2 secunde şi patru sisteme, două dintre ele fiind total independente de sistemul central de securitate”.

