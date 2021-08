Se prăbușește economia Afganistanului. Prețurile cresc, bancomatele nu mai au bani și moneda națională se depreciază

Satul Zaluceni din raionul Florești are propriul său drapel și stemă. Președinta țării, Maia Sandu, a semnat decretul în acest sens, transmite Știri.md.

Declarația președintelui american Joe Biden conform căreia Rusia nu are nimic altceva în afară de petrol şi arme nucleare i-a nemulțumit pe oficialii de la Kremlin. Potrivit acestora,...

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Numele Furdui are o istorie complicată şi foarte interesantă.

Japonia, astăzi, 6 august, comemorează 76 de ani de la bombardamentul atomic de la Hiroshima. Comemorarea din acest an vine cu o controversă legată de refuzul Comitetului Internaţional Olimpic...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Uleiul de cocos este considerat un superaliment, dar și un ingredient foarte valoros în cosmetică. Este bogat din punct de vedere nutrițional, iar acesta are numeroase beneficii pentru organism.

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de 99 metri (16 etaje), va fi iluminată în culorile drapelului Republicii Moldova, onorând...

Decizia serviciilor de transfer bancar Western Union și MoneyGram International de a nu mai face plăți în Afganistan restricționează fluxul de bani care reprezintă o sursă cheie de sprijin pentru multe familii afgane, scrie The Guardian Au apărut deja informații despre afganii din unele orașe care nu au mai putut să-și plătească chiria, în timp ce unii s-au plâns că nu pot găsi alimente și combustibil.Perspectivele sumbre au fost prezentate și într-un raport publicat vineri de Fitch Solutions, potrivit căruia economia Afganistanului ar putea scădea cu până la 20% în acest an.„Țările care se confruntă cu circumstanțe similare, precum Myanmar și Siria, și-au văzut PIB-ul prăbușindu-se cu aproximativ 10-20%, ceea ce nu poate fi exclus și pentru Afganistan”, a declarat Anwita Basu, de la Fitch Solutions.Între timp, și Banca Mondială a anunțat că a oprit finanțarea proiectelor din Afganistan după ce talibanii au preluat controlul asupra țării. Anunțul vine la doar câteva zile după ce Fondul Monetar Internațional a suspendat plățile.

Timp de mai bine de o săptămână de când talibanii au preluat controlul în Afganistan, băncile și bursele au rămas închise, au crescut prețurile pentru produsele de bază, iar activitatea economică s-a oprit. Nu se mai confruntă cu o opoziție militară serioasă, însă noii conducători talibani se confruntă cu o nouă amenințare: o prăbușire economică, transmite The Wall Street Journal .

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

