Se pregătesc de RĂZBOI? Mişcare de ULTIMĂ ORĂ a Rusiei în Siria - au debarcat „artileria grea”

Mai multe nave cargo ruseşti au intrat în portul sirian din Tartus, unde se află o bază navală rusă, fiind descărcate sub un ecran de fum de acoperire, informează vineri News.com.au şi unele media ruse.



Rusia a spus că va răspunde la atacul SUA, Franţei şi Marii Britanii de săptămâna trecută asupra unor facilităţi asociate capabilităţilor de arme chimice ale regimului sirian, promiţând să furnizeze Damascului rachete avansate noi. Moscova insistase că vor fi consecinţe după acest atac. Dar singura acţiune invocată este că îi va furniza preşedintelui Bashar al-Assad o apărare antiaeriană mai bună, care este se pare în curs de livrare, conform Agerpres.

Ceea ce este neobişnuit, potrivit unor surse siriene pro-regim, conţinutul navelor este descărcat în secret, sub un ecran de fum. În plus, în zona portului este pulverizat un gaz special, destinat să genereze blocaje în sistemele de urmărire ale sateliţilor şi dronelor. Nu se ştie ce au transportat navele ruse. Acestea au fost urmărite de analişti militari şi observatori atunci când au traversat Marea Neagră şi Strâmtoarea Bosfor pentru a intra, în ultimele zile, în Marea Mediterană.

Speculaţiile în acest sens abundă: ar putea fi sisteme de rachete sol-aer S-300, radarele lor şi platformele mobile pentru transportarea acestora. Un astfel de sistem ar putea creşte considerabil capacitatea regimului sirian de a doborî rachete occidentale (şi israeliene) şi avioane de luptă. Dacă se va adeveri, acest lucru va însemna o nouă escaladare a conflictului din Siria care a început în 2011.



Several Russian cargo ships arrived to #Tartus. According to reports, unloading takes place under the cover of a smoke screen and aerosol gas, designed to block the view from satellites and drones. S-300? pic.twitter.com/6un1n13UUa