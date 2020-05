Se reface Blocul ACUM? Andrei Năstase a discutat cu Maia Sandu planul de DEMITERE a lui Igor Dodon

La întrebarea dacă e corect că această instituție a solicitat un denunț în loc să se autosesizeze Andrei Năstase a declarat că PG era obligată să inițieze o anchetă. „ În condițiile în care nu s-a autosesizat, am făcut ceea ce ținea de datoria noastră, am sesizat procuratura și acum e de datoria lui Alexandr Stoianoglo să facă dreptate indiferent de numele celui vizat ”, a spus Năstase.

„ Am avut o discuție pe mai multe chestiuni, printre care moțiunea de cenzură ”, a spus liderul Platformei DA, la o emisiune de la Jurnal TV.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Partidul Comunist din China preia din nou controlul fabricilor ce furnizează materiale sanitare de protecție pentru întreaga lume, au declarat pentru New York Post importatori americani ce cumpără din China.

Ideea de a gasi un nume de fete rar pentru fiica ta poate fi o adevarata provocare. Cu siguranta vrei un nume care sa o ajute sa iasa in evidenta si, totodata, sa ii fie pe plac chiar si peste cativa zeci de ani. Din fericire, exista multe nume de fete rare, pe cat de unice, pe atat de frumoase...

Horoscop 22 Mai 2020, ora: 05:58

Luna noua in Gemeni de azi aduce un nou start. Soarele si Luna isi dau mana si intra amandoua in trigon cu Saturn, in timp ce Mercur si Venus isi pecetluiesc prietenia facand impreuna o cuadratura cu Neptun. Azi este despre a fi impreuna. Indiferent de dezamagiri, iluzii, vise...