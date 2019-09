Se respiră mai ușor / Puterea de la Chișinău continuă politica de rusificare a minorităților naționale

Deja e mai bine, deja se respiră mai ușor. Parlamentului și-a creat o pagina web în limba rusă. Motivul formal al rusificării paginii web a parlamentului a fost „asigurarea accesul la informații pentru minoritățile naționale și eliminarea inegalitățile în raport cu anumite grupuri de cetățeni din Republica Moldova”.



Potrivit președintelui Parlamentului, socialistei Zinaida Greceanîi, accesul limitat la informație menține inegalitățile existente, perpetuând obstacolele în realizarea efectivă a drepturile omului din diferite sfere ale vieții.

„Prin lansarea paginii web în limba rusă, Legislativul s-a conformat legii cu privire la drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale care stipulează că autoritățile publice sunt obligate să asigure accesul tuturor cetățenilor la informațiile oficiale de interes public”, se mai spune în comunicat.

Rusificarea minorităților naționale



Potrivit ultimului recensământ din 2014, 75,1% din populația Republicii Moldova care și-au declarat etnia, s-au declarat moldoveni/români - 7,0%, ucraineni – 6,6%, găgăuzi - 4,6%, ruşi - 4,1%, bulgari - 1,9%, romi – 0,3%, iar alte etnii constituind 0,5% din populație.

Observam ca după moldoveni/români, cel mai numeros grup etnic din Moldova sunt ucrainenii, urmați de găgăuzi, rușii constituind doar 4,1%. Cu toate acestea Parlamentul dominat de PSRM-ACUM continuă politica sovietică de crearea a minorităților imperiale, prin rusificarea unor grupuri minoritare mai numeroase de cât grupul etnicilor ruși (ucraineni, găgăuzi).

Minoritățile imperiale au constituit mereu un important instrument de șantaj împotriva Chișinăului. Singurul beneficiar al rusificării grupurilor minoritare găgăuz si ucrainean este Moscova, care menține aceste grupuri in zona de ostilitate față de moldoveni și intereselor naționale ale Republicii Moldova. De ce n-au fost create pagini mai întâi in limbile ucraineană, și găgăuzi si abia mai apoi in rusă?

Care este interesul nostru al moldovenilor de a rusifica in continuare grupurile minoritare de pe teritoriul țării noastre?



De când la Chișinău se respiră mai liber și mai ușor, iar „batista a fost bine întinsă pe țambal”, bilanțul este destul de interesant.

Rusia a preluat controlul asupra:

- SIS,

- CNA,

- Ministerul Apărării,

- Consiliul Suprem de Securitate.

- Curtea Constituțională

Militarii ruși au obținut dreptul de a tranzita spre Tiraspol prin intermediul Aeroportului Internațional Chișinău. Singura structură de securitatea cu atribuții de intelligence necontrolata de ruși - Direcția Operațiuni Speciale (DOS MAI), a fost lichidată de ministrul Andrei Năstase.

Ministrul de Externe acceptă teoria rusească care califică la București războiul moldo-rus de pe Nistru ca un război civil (desigur cu scuzele postume), iar un important lider al coaliției de guvernământ votează în favoarea Rusiei lui Putin in cadrul APCE.

Deja e mai bine, deja se respiră mai ușor.

Departamentul politic TIMPUL