Se retrag tancurile în cazărmi? Putin a obținut ce a vrut?

Povestea cu războiul a convenit și convine tuturor, aceasta fiind una dintre cauzele (dacă nu cea mai importantă!) pentru care s-a creat această panică transmisă de la nivel înalt, pe căi oficiale și mai puțin oficiale, adică furnizată pe surse mass-mediei, și transformată într-un spectacol la nivel global sub forma unei amenințări „iminente”, potrivit Larics.

Pentru a ne explica, iată de ce a fost necesar perpetuarea mesajului că va urma o invazie:

1. În primul rând, narațiunea de război „iminent” a convenit administrației americane, fiindcă în acest mod și-a justificat atenția și prioritatea acordată Ucrainei și regiunii est-europene, nereprezentând un interes pentru societatea americană. De altfel, există o majoritate care ar prefera ca SUA să nu participe la negocierile privind situația din prezent dintre Rusia și Ucraina.

2. În al doilea rând, problema Ucrainei a reușit să mobilizeze și să coaguleze Occidentul, câteva fisuri fiind create în timpul mandatului președintelui Donald Trump, după care a urmat episodul submarinelor, dezacorduri privind Nord Stream 2 etc. Iar datorită acestei mobilizări legate de problema ucraineană s-a consolidat și alianța SUA cu partenerii europeni, iar NATO s-a galvanizat.

3. În al treilea rând, pericolul unui război a oferit prilejul unui reset al relațiilor cu Rusia, atât de necesar ambelor părți. Poate că resetarea relațiilor s-ar fi realizat și fără utilizarea dimensiunii militare în negocieri, însă doar prin prisma acesteia s-au putut înșira pe masă o multitudine de dosare, iar americanii au înțeles care sunt „liniile roșii” pentru Rusia. De asemenea, prilejul oferit de spaima războiului a permis reglementarea acestei regiuni atât de încurcate cum este Marea Neagră și setarea acesteia într-o oarecare formă pentru o perioadă de timp. Mai ales că presiunea războiului a accelerat soluționarea mai multor probleme de securitate europene, care poate într-o altă formă de negociere ar fi durat mai mult timp și ar fi necesitat mai mult efort.

4. Și nu în ultimul rând, prin pacea pe care o va furniza Europei, americanii vor acoperi o parte a eșecului nu numai al retragerii, dar și al investiției în van din Afganistan. Să nu uităm că cu cât iminența războiului este mai mare, cu atât pacea este mai dorită, iar solul păcii este cu atât mai mult așteptat. Iar de această dată, președintele Biden va livra pacea, poate nu întâmplător în ajunul midterm elections 2022, pentru care democrații și liderul lor erau într-un mare impas conform ultimelor sondaje.



Dar să revenim la esență, de ce Rusia întoarce tancurile și renunță la ideea de război? Fiindcă, în fond, a obținut ceea ce a dorit sau este pe calea favorabilă a negocierilor. După cum ne-a explicat încă de la început profesorul Dan Dungaciu, războiul în acest caz este doar o strategie de negociere, iar tancurile au fost doar un instrument de a pune presiune pe Occident pentru a se așeza la masa negocierilor, puterea militară fiind singura forță de care dispune Rusia pentru a agita spiritele prin capitalele de pe ambele maluri ale Atlanticului.

Dar ce a vrut să obțină Rusia? Securizarea spațiului proxim printr-un buffer zone, ceea ce înseamnă obținerea unor garanții că Occidentul prin instituțiile sale, NATO și UE, nu se vor extinde, iar granița se oprește pe Prut, apoi urcă prin Carpații Maramureșului și Bucovinei până în nord spre granița dintre Rusia și țările baltice.





Cum Belarusul a căzut deja în brațele Kremlinului, punctul cel mai important a devenit Ucraina. În viziunea Moscovei, Rusia nu-și permite din rațiuni de ordin securitar și poate existențiale ca fosta republică sovietică, cu care se învecinează și împărtășește o parte comună istorică a culturii slave, să se „occidentalizeze”. Iar ceea ce se impune acum este conferirea unui statut neutru Ucrainei (alții îi spun „Finlandizare”), care va fi obținut printr-o formă sau alta de federalizare, numită oferirea unui „statut special” Donbas-ului, pe care Ucraina va fi nevoită s-o accepte, iar, în consecință, nu va putea adera la NATO. Aceeași logică i se va aplica probabil și Republicii Moldova, care pe aceleași criterii, are de setat problema cu Transnistria.



Dar să revenim la o altă întrebare esențială, de ce tocmai pe parcursul acestor zile Rusia ar da semnale că începe retragerea tancurilor de la granița Ucrainei?

Și dacă are acest lucru legătură cu vizita cancelarului Scholz la Kiev și Moscova? Absolut. După cum am explicat aici, că toată presiunea s-a concentrat anume pe Ucraina și respectiv compromisurile inevitabile pe care urma să le facă în privința Acordurilor de la Minsk, întrebarea se punea doar când va ceda Ucraina, odată ce precipitarea s-a făcut resimțită în ultimul timp la Kiev. Și iată că, odată cu vizita cancelarului german, compromisurile (cedările) au fost anunțate (e drept, doar de partea germană). În cadrul conferinței de presă comune de la Kiev, Olaf Scholz a anunțat că „președintele Zelenski m-a asigurat că Ucraina va prezenta/propune spre discuție (n.red. în formatul Normandia) proiecte de legi privind statutul special și alegeri (n.red. în Donbas)”.

După cum am anunțat, chiar însăși metoda implementării Acordurilor de la Minsk (măsurile politice înaintea celor de securitate), favorabilă Kremlinului, a fost întărită de președintele deja reales al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. Chiar dacă există probabilitatea de a înțelege greșit terminologia de federalizare aplicată în estul Europei, chiar Germania fiind un stat federal, totuși Occidentul a înțeles prețul negocierii cu Federația Rusă, respectiv statutul de neutralitate al Ucrainei (forma acesteia încă urmează să fie definită) și încheierea ciclului de extindere al NATO și UE spre est cel puțin pentru o generație.

Având în vedere crizele cu care s-a confruntat UE în ultimul timp (a imigranților, pandemică) și prețul mai ridicat în raport cu beneficiile extinderii NATO, precum și nevoia unei forme de înțelegere cu Rusia (după cum se referă Casa Albă: „to restore predictability and stability to the relationship”), din rațiuni strategice pentru SUA (în eventualitatea unui confruntări cu China) și din rațiuni economice pentru UE, această negociere are loc în detrimentul Ucrainei.