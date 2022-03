Se va întoarce șefa ANI la funcția sa? Litvinenco: Nu decid eu lucrul acesta

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, nu a oferit un răspuns ferm referitor la întoarcerea la cârma instituției a șefei Autorității Naționale de Integritate (ANI) suspendate din funcție.

„Nu decid eu. Eu am spus care este impresia mea despre această instituție”, declară Litvinenco, transmite Știri.md cu referire la Unimedia.

Acesta susține că ANI a vrut să convingă opinia publică că ei au început să lucreze. „Impresia mea este că totuși nu au reușit să o facă”, a menționat Litvinenco în cadrul unei emisuni de la TV8.

„Este o instituție foarte importantă pentru prevenirea corupției, ea a fost creată cu suportul partenerilor, reformată în 2016. Așteptările noastre ca societate au fost puțin altele decât activitatea politică. Noi am așteptat procurori, judecători, politicieni să fie sancționați pentru averi nejustificate. În schimb am primit primari și directori de grădinițe. În ultima perioadă am văzut anumite dosare pe care putem să le numim de rezonanță, dar senzația mea este mai degrabă că ANI a vrut să convingă opinia publică că ei au început să lucreze. Impresia mea este că totuși nu au reușit să o facă. Nu mai vorbesc despre faptul că s-au emis și acte extrem de abuzive, contrarii legislației”, a declarat Litvinenco.

Despre întoarcerea șefei ANI suspendate din funcție, ministrul Justiției spune că nu decide el.

„Eu am spus care este impresia mea despre această instituție”, mai menționează Litvinenco.

În ceea ce privește „o posibilă reformare a instituției” Ministrul Justiției afirmă că ANI „are suficient instrumentar pentru combaterea corupției mari”.

Șefa ANI, Rodica Antoci, ar fi fost suspendată din funcție la decizia Consiliului de Integritate al ANI, luată la data de 18 martie. Ultimul cuvânt aparține însă președintei. Hotărârea ar fi fost luată la cererea procurorilor, care investighează o cauză penală ce o vizează pe Rodica Antoci.

Președinta Autorității Naționale de Integritate (ANI), Rodica Antoci, și o angajată a instituției au fost citate la Procuratura Anticorupție pentru audieri în calitate de bănuite într-o cauză penală pentru depășirea atribuțiilor de serviciu.

Autoritatea Națională de Integritate a venit cu mai multe precizări, după ce procurorii au luat cu asalt domiciliul președintei instituției, Rodica Antoci. Antoci a respins acuzațiile care i se aduc și declară că cererea de suspendare din funcție este contrară legii, fapt ce va fi demonstrat în instanța de judecată, dacă va fi necesar.

„Cel mai probabil că suspendarea mea va fi acceptată. Se dorește să ni se închidă gura, pentru că aceste acțiuni au loc în plină campanie de colectare a declarațiilor de avere”, a declarat Antoci într-o conferință de presă.

Totodată, Rodica Antoci anunța anterior că nu intenționează să lase fotoliul înainte de finalizarea mandatului.

„Pentru ce trebuie să demisionez? Că mi-am făcut atribuțiile funcționale, că în 4 ani de mandat am construit o instituție care din start nu a fost dorită de cei din Moldova?”, a declarat aceasta.