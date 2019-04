Sea Shield 2019 - cel mai mare exercițiu NATO din Marea Neagră din acest an: 20 de nave militare, peste 2.000 de militari și avioane de vânătoare MiG 21 și F16

Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Cristina Balan a întreprins o vizită în Carolina de Nord, stat cu care Moldova are un parteneriat privilegiat.

Comandamentul Maritim Aliat al NATO (MARCOM) a desemnat să participe la Exercițiul „Sea Shield 19” Gruparea Navală Permanentă (SNMG-2), care operează în Marea Neagră, începând cu 28 martie 2019, având în compunere nave din Bulgaria, Canada, Olanda, România şi Turcia. În plus, Grecia şi Bulgaria sunt reprezentate la exercițiu de câte o navă de luptă.

Forțele Navale Române, în calitate de gazdă, implică o structură impresionantă de forte în desfășurarea Exercițiului „Sea Shield 19”. Sub conducerea şi coordonarea Comandamentului Flotei, vor fi două fregate, două corvete, două dragoare de mine, două nave purtătoare de rachete, două nave maritime pentru scafandri de luptă, trei remorchere maritime, un detașament de scafandri EOD (specializați în lupta împotriva amenințărilor subacvatice), două detașamente mobile de lansare rachete şi alte nave de sprijin, precum şi structurile specializate distincte, Brigada 243 Radioelectronică şi Observare, Direcția Hidrografică Maritimă, Centrul 110 Comunicații şi Informatică, Centrul pentru Tehnologia Informației şi Apărare Cibernetică, care vor asigura suportul specific, de la țărm.

„Scenariul exercițiului este fictiv şi urmărește planificarea şi executarea unei Operații de Răspuns la Criză (CRO) sub mandatul unei Rezoluții a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (UNSC), în contextul unui mediu de securitate caracterizat prin amenințări simetrice şi asimetrice”, mai transmit autoritățile.

Forțele Navale Române organizează cel mai mare exercițiu multinațional naval - SEA SHIELD 19 - care va avea loc între 2 și 13 aprilie în apele teritoriale ale României şi în apele internaționale ale Mării Negre. La exercițiul din acest an participă 14 nave militare românești şi șase nave militare din Bulgaria, Canada, Grecia, Olanda şi Turcia, cu un total de aproximativ 2.200 de militari, dar și avioane de vânătoare Mig 21 și F-16.

