Seară inedită şi voie bună de Hramul oraşului Nisporeni. Vlad Plahotniuc a făcut baie de mulţime şi a venit cu surprize (VIDEO)

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

"Eu personal am să mă implic nu doar la proiectele importante sociale la nivel național, dar în special la proiectele care se vor face aici în Nisporeni, fiindcă eu sunt de baștină din Nisporeni și rădăcinile sunt în Nisporeni", a precizat Vlad Plahotniuc, preşedintele PDM.

"E ceva fantastic, până acum nu am mai văzut-o niciodată, asta este prima oară, e minunat", a spus o localnică.

Şi artistul de peste Prut, Fuego, spune ca i-a făcut o deosebita plăcere să cănte pentru publicul din Nisporeni: "Am venit cu mare bucurie să fiu alături de dumneavoastră. La mulți ani pentru un oraș frumos pe care îl știu foarte bine!"

"Mai am acasă un verișor și am să mă joc și cu sora mea, cu prietenii".

Asemenea mori de vânt erau cândva cu zecile pe dealurile orașului Nisporeni, devenind în timp simbolul localității, regăsindu-se astăzi și pe stema orașului. Acum jumătate de an, președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a promis construirea uneia.

Hram plin de surprize, distracţie şi voie bună la Nisporeni. În parcul din centrul oraşului a fost inaugurată o moară de vânt, construită cu susţinerea preşedintelui PDM, Vlad Plahotniuc. Moara este simbolul Nisporeniului, iar localnicii au de acum un motiv în plus de mândrie.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)