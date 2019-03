Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice anunţă că NATO consolidează prezenţa militară în zona Mării Negre din cauza AGRESIUNILOR Rusiei

Alianţa Nord-Atlantică a consolidat prezenţa militară în zona Mării Negre, inclusiv în România, ca reacţie la acţiunile „agresive" comise de Rusia, a afirmat, în cursul vizitei în Georgia, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg.

Jens Stoltenberg s-a deplasat la Tbilisi pentru Exerciţiul militar NATO-Georgia 2019.

„Marea Neagră are o importanţă foarte mare pentru NATO şi Georgia. Trebuie să înţelegem că avem de-a face cu o suplimentare semnificativă a forţelor ruse în regiunea Mării Negre, mai ales după anexarea ilegală a regiunii Crimeea. De asemenea, vedem acţiunile agresive ale Rusiei împotriva navelor ucrainene în apropierea Mării Azov, în zona Strâmtorii Kerci", a declarat Jens Stoltenberg la Tbilisi într-o conferinţă de presă organizată împreună cu premierul Georgiei, Mamuka Bakhtadze.

„Alianţa Nord-Atlantică a suplimentat prezenţa în zona Mării Negre şi colaborăm cu Georgia pentru contracararea provocărilor de securitate în zona Mării Negre. NATO are mai multe nave, o prezenţă aeriană mai mare, prin misiuni de poliţie aeriană, de asemenea, o prezenţă mai mare la nivel terestru, spre exemplu în România, dar şi prin colaborarea cu parteneri, precum Georgia, în regiunea Mării Negre. În acest moment, în Marea Neagră sunt două nave NATO, una din Marea Britanie şi una din Franţa. Iar, în urmă cu câteva zile, mai multe nave din cadrul Grupului naval NATO au participat la Exerciţiul Poseidon, pentru eliminarea minelor. Avem trei state care au litoral: Turcia, Bulgaria şi România, care sigur că au prezenţă în zona Mării Negre. Prin urmare, există o prezenţă suplimentară a NATO în regiunea Mării Negre. Şi colaborăm, inclusiv cu Georgia, pentru contracararea provocărilor", a adăugat Jens Stoltenberg, conform stenogramei discursului de la Tbilisi publicat pe site-ul Alianţei Nord-Atlantice.

Exerciţiul NATO-Georgia 2019 se desfăşoară în perioada 18-29 martie. Jens Stoltenberg a efectuat o vizită la Tbilisi, unde s-a întâlnit cu preşedintele Georgiei, Salome Zourabişvili, şi cu premierul Mamuka Bakhtadze. "Secretarul general va vizita Centrul comun de antrenament NATO-Georgia alături de ministrul georgian al Apărării, Levan Izoria (...)", a transmis Alianţa Nord-Atlantică. Conform NATO, exerciţiul reprezintă "un moment semnificativ în consolidarea cooperării politice NATO-Georgia".

Regiunea separatistă georgiană Osetia de Sud a avertizat că va solicita asistenţa Rusiei în cazul în care vor apărea „provocări" în timpul exerciţiilor militare efectuate de Georgia în comun cu Alianţa Nord-Atlantică. Rusia recunoaşte independenţa regiunilor separatiste georgiene Osetia de Sud şi Abhazia.

Peste 1.500 de militari ruşi efectuează exerciţii în regiunea Crimeea, a anunţat luni Ministerul Apărării de la Moscova, precizând că au fost mobilizate sute de avioane şi elicoptere militare, precum şi vehicule de asalt ale Flotei ruse a Mării Negre.

Statele Unite au iniţiat joi, prin transferul a peste 300 de militari în Germania, o serie de teste privind noua strategie de mobilizare rapidă a trupelor în Europa în scopul suplimentării efectivelor pentru descurajarea unei posibile agresiuni a Rusiei. Peste 300 de militari americani de la Baza "Fort Bliss" din Texas au sosit joi în Germania. În total, în Germania şi Polonia urmau să fie transferaţi 1.500 de militari americani, care vor participa la exerciţii comune cu trupele din aceste ţări, informează agenţia Associated Press. Tancuri Abrams, vehicule blindate Bradley şi alte echipamente militare americane au fost trimise în Olanda, urmând să ajungă în Germania şi Polonia.

În urma anexării regiunii ucrainene Crimeea în 2014, Statele Unite au intensificat activităţile militare în Europa, în coordonare cu aliaţii din cadrul NATO. Strategia include staţionarea de batalioane multinaţionale în Estonia, Letonia, Lituania şi Polonia, sub comandamentul Marii Britanii, Canadei, Germanei şi Statelor Unite. În plus, în cadrul "iniţiativei privind capacitatea de reacţie", Alianţa Nord-Atlantică elaborează planuri pentru transferul a câte 30 de unităţi terestre, aeriene şi navale în 30 de zile pentru suplimentarea efectivelor în situaţii de conflict. În plus, NATO a anunţat înfiinţarea a două comandamente militare - în Norfolk (Virginia) şi în Ulm (Germania) - pentru eficientizarea transferului efectivelor militare peste Atlantic în Europa în situaţii de criză. "Abilitatea noastră de a suplimenta rapid efectivele de luptă în zonele operaţionale este esenţială pentru proiectarea imediată a forţelor pentru susţinerea Alianţei Nord-Atlantice", a comunicat Comandamentul european al armatei SUA.

gandul.info