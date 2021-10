Secretele cazinourilor - lucruri pe care nu le știai despre lumea cazinourilor

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are...

Modificările operate la Legea prin care s-a redus, de la trei ani la un an, termenul în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale, votate la 16 decembrie 2020 de fosta...

Mașinăria de vot PAS a ales încă “o verișoară” a Maiei Sandu pentru o funcție publică. S-a comentat pe acest subiect și am comunicat la mai mulți colegi (în...

Banca Mondială va oferi Republicii Moldova o finanțare adițională, în valoare de 24,8 milioane de euro, sub formă de credit, care are drept scop implementarea procesului de imunizare...

În acest an, trecerea la ora de iarnă se face între 30 și 31 octombrie, când ceasurile se vor da cu o oră înapoi, ora 04:00 devenind ora 03:00.

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

1855: A apărut „Steaua Dunării”, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Kogălniceanu.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Șirul scumpirii carburanților încă continuă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri maxime de referință. Astfel, benzina A 95 va costa 21,55 lei per litru, cu 5 bani mai mult, iar motorina va costa 18,6 lei per litru, cu 4 bani mai...

Ministrul desemnat la Ministerul român Afacerilor Externe, Dan Barna, a afirmat, la audierea din comisiile parlamentare, că Republica Moldova mai are rezerve de gaz pentru câteva zile şi că acesta este un moment în care România trebuie să intervină.

Compania „Teleradio-Moldova” ar putea reveni sub control parlamentar, așa cum era până în anul 2019, iar actuala conducere a acesteia, rămasă de pe timpul socialiștilor, ar putea fi demisă, potrivit ziarulnational.md.

Ceasurile lipsesc din cazinouri Când te distrezi intens, adesea pierzi noțiunea timpului. Cazinourile profită de acest lucru și vor să te mențină cât mai mult timp la sloturi sau la mesele de ruletă, blackjack etc. Astfel, ceasurile de perete lipsesc din cazinouri. Este bine să îți păstrezi propriul echilibru și să nu uiți să verifici ora din când în când la propriul ceas de mână sau pe smartphone.

RTP-ul se calculează pe o perioadă mai mare de timp Jocurile de tip sloturi online (celebrele păcănele de pe internet) presupun cu mecanism de tip RTP (Return to Player) clar stabilit - procentul de bani care se întoarce la utilizator. Operatorul de jocuri își oprește 2 până la 10%, deci 90 - 98% din bani se întorc la clienți. Însă cazinourile online nu explică faptul că acest RTP nu se aplică pentru o sesiune, ci pentru o durată mai mare de timp, care nu este exprimată clar. Astfel, nu te poți baza pe faptul că ieși în câștig într-un anumit termen de timp, chiar și dacă ai juca doar tu în mod continuu.

Dealeri rapizi pe timp de noapte Orele târzii din noapte și eventualul consum de alcool determină accentuarea oboselii pentru clienții din cazinouri. Noaptea, sunt folosiți de obicei dealeri mai rapizi, care profită de acest context în beneficiul cazinoului. Un dealer de blackjack poate efectua chiar și 50 de mâini într-o oră! Astfel, dealerii determină jucătorii să ia decizii mai repede, decizii care pot fi greșite sub presiunea oboselii.

Melodii alese cu grijă la sloturi Deși aparatele de sloturi sunt foarte luminoase și redau sunete în mod aproape continuu, în cazinourile terestre atmosfera este plăcută, zgomotul nu pare deranjant pentru nimeni. Și asta în ciuda faptului că aparatele de jocuri sunt așezate unul lângă celălalt. Explicația: aceste aparate de păcănele redau melodii scrise în gama C major, ca totul să pară fluent. De asemenea, aparatele de tip slot machine folosesc melodii simple, deloc deranjante pentru clienți.

Numărul migranţilor care au murit încercând să ajungă din Africa de vest în insulele Canare s-a dublat în primele opt luni ale acestui an faţă de aceeaşi...

Cifrele nu mint: femeile tind sa traiasca mai mult decat barbatii. Potrivit Time, ultimele date furnizate de americani arata ca barbatii din acea tara traiesc pana la varsta de 76 de ani, in...

Directorul general şi preşedintele Pfizer, Albert Bourla, anticipează că lumea va reveni la viaţa normală în decurs de un an, el adăugând că probabil va fi necesară vaccinarea...

