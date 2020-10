Secretele celui mai bun vin de casă. 7 reguli obligatorii pentru ca licoarea bahică să iasă perfectă

Evident, asta diferă de la un soi de viţă la altul, însă este clar că din struguri cu mai puţin de 160-170 de grame de zahăr per litrul de must (determinarea se poate face cu un mustometru) nu poate ieşi mare lucru, ţinând cont că 17 grame de zahăr la litru dau cam un grad de tărie alcoolică.

Ce fel de struguri trebuie folosiţi, ce vase şi ustensile sunt indicate şi de câte ori trebuie tras vinul pentru a căpăta un buchet memorabil sunt întrebările pe care le are în minte fiecare om care începe să facă vin singur acasă. Un specialist în vinificaţie ne prezintă sfaturi practice în acest sens şi secretele vinului ideal.

