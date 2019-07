SECRETELE celor 30 de triburi din Dacia: ce ascundeau războaiele dintre buri şi romani, cine au fost dacii liberi şi ce nume ciudate aveau strămoşii noştri

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Am decis să folosesc metoda dumneavoastră consacrată de comunicare ca reacție la postarea acidă referitor la mioritismul nostru, al moldovenilor.

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a fost nevoit, sub presiunea publică, să-și retracteze declarația făcută la București, potrivit căreia războiul de pe Nistru din 1992 ar fi fost un ”război civil”, dar probabil nu a încetat să...

Are mai puțin colesterol carnea albă față de cea roșie? Am tinde să spunem că da, însă un studiu recent ne contrazice. Este la fel de periculoasă.

Cele 10 secrete ale Sarmizegetusei Regia: cum a fost cucerită şi distrusă de romani, ce înseamnă Decebalvs per Scorilo şi misterele sanctuarelor solare

„Astingii (n.r. populaţie germanică), sub conducerea lui Rhaos şi Rhaptos, au venit să se aşeze în Dacia, în nădejdea că vor primi ca preţ al alianţei lor bani şi pământ. Fiindcă nu au obţinut aceste lucruri, au lăsat zălog lui Clemens (n.r. guvernatorul Daciei în anii 170 - 171) femeile şi copii, punându-şi în minte să cucerească prin arme pământurile costobocilor. După ce i-au biruit pe aceştia nu au lăsat nici Dacia liniştită”, scrie Dio Cassius, citat în volumul „Izvoare privind istoria României” (Editura Academiei RPR - 1964).

Apulii au fost un trib dacic stabilit zona Mureşului mijlociu, cu centrul la Apulon, aşezare cunoscută azi sub numele de Piatra Craivii, aflată în apropiere de Alba Iulia. Apulii au fost asemănaţi cu Apulia, un trib vechi situat în sud-estul Italiei. Numele tribului a fost menţionat în textul antic cunoscut sub numele de Consolatio ad Liviam. În timpul lui Augustus, la o dată greu de stabilit cu precizie, apulii au năvălit la sud de Dunăre, în Dobrogea.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)