Secretul frumuseții femeilor din India și Brazilia: Aceste trucuri le poți încerca și tu

Campania națională de înverzire a plaiului a demarat anul acesta pe 13 noiembrie, sub genericul ambițios „PLANTEAZĂ-ȚI VIITORUL”. Zeci de instituţii de stat, private, locale...

„Aquila non capit muscas” spune o arhicunoscută maximă latină, ce vrea să însemne că „vulturul nu prinde muște”. Se pare, totuși, că unii vulturi, când nu pot să-și obțină...

Președintele comisiei de grațiere din cadrul Președinției Republicii Moldova lansează ideea declarării persona non grata – a ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Numele Coşcodan provine de la o poreclă care are la bază termenul zoologic coşcodan ce numeşte „o specie de maimuţă cu coada foarte lungă”, termen pătruns la români din...

1 decembrie este ziua naţională a României şi are o însemnătate specială în societatea noastră. Totodată, această zi marchează un eveniment istoric foarte important:...

Numele Miclăuşeanu are la bază prenumele unguresc Miklós, formă ungurească a prenumelui Nicolae.

Sfanta Varvara a trait in timpul imparatului Maximian (284-305), la Heliopolis. Din cauza frumusetii sale trupesti este inchisa intr-un turn, de tatal sau Dioscor. Acest tata pagan considera...

Noi, Alexandru I, Împărat şi monarh al tuturor ruşilor etc.

La 14 decembrie 1989 are loc o tentativă de organizare a unei manifestaţii anti-ceauşiste la Iaşi care este zădărnicită de forţele de represiune.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Începutul de an este abundent în deja celebrele și numeroasele confuzii între rit și stil (vechi). Parcurgând întâmplător site-urile românești, aflăm despre pregătirile hotelierilor pentru Crăciunul pe rit vechi, documentarea fotografică a...

Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat că Rusia nu are unde să se retragă în cazul confruntării cu Statele Unite asupra Ucrainei și că va fi forțată să dea un răspuns dur dacă Occidentul nu renunță la „linia lui agresivă”, potrivit Reuters.

Suntem în sezonul magic al sărbătorilor de iarnă, dar în același timp în sezonul rece, provocator pentru sistemul nostru imunitar. Dacă ești ca și ei, știi că există multe motive pentru care să-ți placă această perioadă din an: poți în sfârșit să...

Indiencele sunt recunoscute în întrega lume pentru frumuseţea lor, în special pentru părul lor lung şi strălucitor. Pentru a avea un păr mătăsos, indiencele masau bine scalpul cu ulei de nucă de cocos. Pentru frumuseţea tenului poţi prepara o mască din: o ceaşcă plină cu petale de trandafir, o ceaşcă şi jumătate de smântână şi 125 g de glicerină vegetală. Umpli o oală cu apă şi o pui pe foc. Când se încălzeşte apa, poţi pune un castron în oală, în care adaugi pe rând laptele, glicerina vegetală şi petalele de trandafir. Amesteci bine, iar după ce compoziţia s-a răcit o poţi pune într-un blender pentru a se omogeniza. Aplică amestecul obţinut pe faţă şi lasă să acţioneze 5-10 minute, după care clăteşti cu apă caldă. Pune amestecul la frigider, după care îl refoloseşti la câteva zile.Şi frumuseţea braziliencelor este legendară. Obţinute din combinarea mai multor texturi şi arome exotice, reţetele de înfrumuseţare ale braziliencelor se păstrează de sute de ani. Indiferent că este vorba de părul strălucitor sau de piela catifelată a corpului, uleiul de jojoba este ingredientul secret. Aplicate săptămânal, măştile de păr cu ulei de jojoba dau volum şi supleţe părului. În plus, cremele cu unt de cacao sau cele care conţin fructul pasiunii sunt de nelipsit din trusa de frumuseţe a braziliencelor.Unul dintre ingredientele folosite în reţetele de înfrumuseţare ale femeilor Rusia şi din Siberia era chiar iaurtul. Datorită compoziţiei uşoare, iaurtul ajută la îngrijirea tenului, dar şi a părului. Pentru a obţine o mască pentru tenul normal sau cel uscat, pune într-un bol 2 linguriţe de miere, o jumătate de ceaşcă de iaurt, o linguriţă de zeamă de grepfrut şi o ceaşcă de ceai negru. Amesteci toate ingredientele până obţii o pastă (pentru omogenizare poţi adăuga mai multă miere) pe care o aplici pe faţă. Laşi să acţioneze timp de 10-15 minute, după care clăteşti bine tenul cu apă călduţă. Femeile din Rusia foloseau iaurtul şi când vine vorba de frumuseţea podoabei capilare. Cu zece minute înainte de a te spăla pe cap, aplică iaurt pe toată lungimea părului, însă nu uita şi de rădăcini. Lasă să acţioneze timp de 10 minute, după care clăteşte din abundenţă. Părul va deveni mai rezistent şi va căpăta mai multă strălucire.Femeile din Japonia sunt recunoscute pentru frumuseţea şi graţia lor înnăscută. Ştii care e secretul pentru tenul de porţelan şi mâinile catifelate? Făina de orez! Cunoscută de secole pentru virtuţiile sale, făina de orez este un ingredient ce nu lipseşte din reţetele de înfrumuseţare, indiferent de tipul de ten. Amestecă în părţi egale făina de orez cu lapte, până obţii o pastă. Aplici pe ten, laşi să acţioneze timp de 10-15 minute, după care clăteşti.O metodă orientală renumită pentru îndepărtarea părului în exces este cea pe bază de zahăr, uşor de făcut acasă. Ai nevoie de un pahar cu zahăr şi de o lămâie (de preferat, verde). Se stoarce lămâia într-un vas metalic, după care se adaugă zahărul şi se amestecă până se obţine un sirop. Se lasă la foc mic, cel mult 10 minute, până când produsul se transformă într-o pastă caramelizată. Se lasă apoi să se răcească puţin (astfel încât să fie tolerată de piele), după care, pasta se întinde pe regiunea care urmează a fi epilată şi se lasă câteva secunde. Cu o mişcare hotărâtă, se trage pasta de pe piele, în sensul contrar creşterii firului de păr.Sursa: sinteza.org

Pe 6 şi 9 august 1945 forţele aviatice ale Statelor Unite au lansat bombele nucleare Little Boy şi Fat Man peste oraşele japoneze Hiroshima şi Nagasaki. Pe 26 aprilie 1986, reactorul numărul...

O femeie din SUA a mărturisit că a mâncat cenușa soțului ei mort și spune că a ajutat-o să piardă aproximativ 19 kilograme, scrie The Sun.

Israelul a detectat un prim caz de infectare cu subvarianta Delta Plus a coronavirusului. Purtătorul subvariantei este un copil de 11 ani venit din Europa. Potrivit Times of Israel, acesta...

Actorul Alec Baldwin a ucis accidental o femeie şi a rănit un bărbat, după ce a tras cu un pistol de recuzită în timpul filmărilor pentru un western, în New Mexico.

Doi diplomaţi ruşi au părăsit Kosovo sâmbătă după ce au fost declaraţi persona non grata de Priştina, care îi acuză de ameninţare la adresa securităţii naţionale,...

Serviciile germane de securitate cred că bărbatul găsit mort lângă ambasadei Rusiei de la Berlin, despre care s-a spus că a căzut de la etaj, era un agent sub acoperire al FSB,...

