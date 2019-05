Securitatea sovietică în fața Maicii Domnului, la Chiperceni

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Izvorul Tămăduirii este o mare sărbătoarea închinată Maicii Domnului. Nu are dată fixe, fiind trecută în calendar în vinerea din Săptămâna Luminată. În această zi, în toate bisericile se oficiază slujbe de sfinţire a apei, Aghiasma Mică.

Președintele nou ales al Ucrainei, Vladimir Zelenski, a declarat că, după anexarea Crimeei și agresiunea din Donbas, Ucraina mai are în „comun cu Rusia doar un singur lucru – frontiera de stat”, a scris președintele Ucrainei pe pagina sa de Facebook, comentând...

Într-o notă informativă a trimisului comitetului central al partidului bolșevic din RSS Moldovenească, un oarecare V. Selivestrov, șef al sectorului de presă, se afirmă că, în ziua Înălțării Domnului, la 2 iunie 1949, alte mii de oameni din Chiperceni și raioanele învecinate: Orhei, Rezina, Răspopeni, Telenești etc. au pornit spre biserica închisă. De data aceasta însă autoritățile bolșevice s-au pregătit mai bine. Pe lângă milițieni și securiști, au fost mobilizați activiști sovietici de tot soiul, membri de partid, comsomoliști, funcționari de stat, cadre didactice și alte categorii considerate loiale regimului. Biserica și drumurile ce duceau spre ea au fost blocate de militari înarmați.

N-au trecut nici două săptămâni și, la 29 mai, ulițele satului Chiperceni au fost blocate de aglomerările de căruțe și oamenii sosiți pe jos din toate părțile. Erau peste trei mii de oameni veniți să vadă minunea din biserica părăsită. Atunci puterea locală și cea raională au mobilizat miliția, încercând să zădărnicească înaintarea celor sosiți, însă n-au reușit. În documentele secrete de atunci nu se spune dacă, în acea zi, a putut cineva s-o vadă pe Maica Domnului, însă arhivele notează că preotul, al cărui nume nu este indicat, a anunțat că revelația Maicii Domnului ar putea să se întâmple în ziua de Ispas, adică în joia următoare.

Vestea minunii de la Chiperceni s-a răspândit repede prin tot satul, apoi prin localitățile din jur. La fața locului a venit preotul de la cea de a doua biserică a satului și a spus: „Este semn că Dumnezeu ține cu noi, cu oamenii asupriți. Adevărat că nimeni nu este mai puternic decât Domnul! Să ne rugăm!”. Lumea a început să aducă diferite jertfe: păsări, animale, ouă, carne, unt, brânzeturi etc., pe care le primea starostele celei de a doua biserici, V. Vulpe. Satul devenea din zi în zi tot mai vizitat. Unii credincioși de mai departe s-au instalat cu traiul în curtea bisericii, ca să fie prezenți la arătarea Maicii Domnului.

