Sediu NOU pentru angajații Primăriei Chișinău: „Patru agenți economici ne-au propus câte ceva”. Ceban intenționează să ceară bani de la cetățeni pentru renovarea actualului sediu al Primăriei

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

În România post-decembristă comunismul a devenit un agent electoral de mare calibru al dreptei. Pentru că am avut un partid de stînga născut, pe bune, din cenușa fostului PCR, iar dreapta nu a prididit să proclame, la fiecare ciclu electoral, nevoia...

Amintim că, recent, Ceban a lansat un apel către agenții economici să propună spații de tip „open space” pentru angajații Primăriei, în care aceștia să muncească „cot la cot”, sub supravegherea unor camere video.

„Vom aloca resurse financiare și din bugetul municipal, cred că vom merge și pe procedura de crowdfunding, vom solicita și oamenilor să contribuie pe un cont special, agenților economici. Discutăm și cu partenerii din exterior, cu ambasadele. O s-o reparăm (clădirea Primăriei - n.r.)”, a spus Ion Ceban.

