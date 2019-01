Şeful Tesla anunţă începerea lucrărilor de construcţie a primei fabrici din China

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Un ton de 278 de kilograme a fost vândut, sâmbătă, la un preţ record de 333,6 milioane de yeni (2,7 milioane de euro) la Tokyo, un succes neaşteptat pentru primele licitaţii din noul an la piaţa Toyosu, informează AFP.

Presa ucraineană a publicat un fragment din textului TOMOS-ului privind autocefalia Bisericii Ortodoxe din Ucraina semna de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu, în care sunt expuse principiile de baza ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina. Fragmentele de text au fost postate in Tweeter...

Încă de la începutul domniei sale, Alexandru Ioan Cuza a fost un susţinător al statului secular. Dorea aducerea în totalitate a Bisericii Ortodoxe sub supravegherea statului. De altfel, din punct de vedere economic, cea mai importantă lege referitoare la Biserică este...

Yale Zhang, şeful firmei de consultanţă Automotive Foresight din Shanghai, susţine că un eventual recul al vânzărilor în acest an ar fi "un moment de cumpănă" pentru industria auto.

În iulie 2018, Tesla a semnat un acord cu autorităţile chineze pentru construcţia unei fabrici la Shanghai, numită "Gigafactory" - prima unitate a producătorului situată în afara SUA. Aici ar urma să fie produse 500.000 de vehicule pe an, după finalizarea construcţiei, prevăzută în 2020. La prezentarea rezultatelor financiare, şeful Tesla, Elon Musk, a declarat că uzina va costa aproximativ două miliarde de dolari, iar proiectul va fi finanţat prin obligaţiuni locale.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)