Semințele de dovleac: remediul pentru constipație și paraziți intestinali

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Personal MBA explica unele concepte precum: LEGEA DE FIER A PIETEI: motivele pentru care orice afacere este limitata de marimea si calitatea pietei pe care incearca sa o serveasca si de modul in care poti gasi piete mari si generoase.

Arsurile solare dor, uneori chiar foarte rău. Pentru că în fiecare an îţi promiţi că asta este ultima dată când mai faci greşeala de a sta la plajă fără măsură, ne-am decis să te ajutăm cu o listă cu lucruri pe care le poţi face pentru a mai scăpa de suferinţa...

Stiai ca exista plante care racoresc casa? N-o sa mai ai nevoie de aerul conditionat. Bonus, improspateaza si aerul.

Turcia se grăbește să repună pe picioare turismul care asigură într-un an bun 12% din Produsul Intern Brut.

Luna Noua in Rac este aproape. Doar o zi ne mai desparte de ea. Simti chemarea unui nou inceput? Simti ca urmeaza sa iti reiei normalitatea? Luna in Rac inseamna treburi casnice, gatit ceva gustos, vizitarea prietenilor si a familiei. Racul iubeste familia, iar tu stii asta. Luna face...

Un teribil accident rutier a avut loc pe DN7C, Transfăgărășan, aproape de cabana Capra, potrivit ISU Argeș. Pompierii au intervenit cu două autospeciale și o ambulanță SMURD, plus un echipaj SAJ.

Oameni buni, am decis sa întind o mână de ajutor, prin crearea acestei strângeri de fonduri, familiei actorului (regizorului, profesor de Arta Actorului) Vald Ciobanu sperând în acest fel să facilităm modalitățile de transmitere a banilor pentru cei aflați...

Declară două automobile pe care le are în posesie și susține că locuiește cu familia într-un apartament de circa 67 m.p. din Chișinău. În realitate, deputatul socialist Corneliu Furculiță trăiește într-o casă impunătoare, amplasată într-o suburbie a...

Ulei din semințe de dovleac Uleiul din semințe de dovleac este obtinut prin presare la rece și se folosește atât pentru tratarea de afecțiuni medicale prezentate mai sus, cât și pentru frumusețe. El poate fi integrat în salate, pe post de dressing, combinat cu zeamă de lămâie și alte mirodenii. De asemenea, poate fi consumat în supe-creme, în prepararea legumelor la cuptor (merge foarte bine cu morcovi, cartofi albi, cartof dulce, sparanghel) și în diverse sosuri (pesto, salsa etc).

Semințe de dovleac pentru digestie Dovleacul are un conținut scăzut de calorii (sub 50 de calorii pentru 245 de grame) și este o sursă bogată de fibre, care sporesc senzația de sațietate. De aceea el este des folosit în curele de slăbire. De asemenea, ele sunt binecunoscute ca fiind un remediu excelent pentru a trata constipația. Pentru acest lucru este nevoie de preparea unei paste din 60 g de seminţe decorticate şi pisate amestecate cu 2 linguriţe de miere. Această cantitate se consumă pe parcursul a 2 zile, dimineaţa, pe stomacul gol.

Semințe de dovleac pentru paraziți intestinali Eficienţa acestor semințe în tratarea giardiei, oxiurilor şi chiar a teniei este binecunoscută. Cel mai probabil, această proprietate terapeutică se datorează prezenţei unui aminoacid, cucurbitina, care elimină paraziții. Pentru a scăpa de acești viermi intestinali, este necesar să prepari o soluție din 100 g de seminţe de dovleac pisate (50 g pentru copii), 30 ml de lapte şi 1 linguriţă de miere și s-o bei dimineaţa, pe stomacul gol, timp de o săptămână.

5. Îmbunătățesc calitatea spermei și ajută la menținerea unei prostate sănătoase. Studiile au arătat că există o legătură directă între infertilitatea masculină și cantitățile scăzute de zinc din organism. Semințele de dovleac au un nivel ridicat de zinc care, în combinație cu alți nutrienți și antioxidanți ajută la îmbunătățirea funcției reproductive la bărbați. În plus, studiile au demonstrat că ele pot ajuta la ameliorarea simptomelor hiperplaziei benigne de prostată (BPH), o afecțiune în care glanda prostatică se mărește, cauzând probleme la urinare.

4. Ajută la reducerea inflamațiilor și sunt bune pentru artrită. Datorită antioxidanților, aceste semințe au o acţiune anti-inflamatorie naturală, seminţele de dovleac reduc simptomele artritei, fără a avea efecte secundare negative. În plus, nivelul ridicat de zinc din compoziția semințelor de dovleac îmbunătățesc sănătatea sistemului osos, prevenind astfel apariția osteoporozei.

3. Combat anxietatea și insomniile. Conținutul ridicat de magneziu face ca semințele de dovleac să fie un remediu potrivit în tratarea insomniilor și stărilor de anxietate. Pe lângă magneziu, semințele conțin și o substanţă (L-triptofan) care acţionează ca antidepresiv. În plus, zincul ajută și la transformarea triptofanului în serotonină, care este apoi convertită în melatonină, hormonul care este responsabil cu reglarea ciclulul somnului. Așadar, dacă ai probleme cu somnul sau te lupți cu anxietatea și depresia, prepară-ți în fiecare seară o soluție specială. Pisează 1 linguriţă cu seminţe nedecojite și fierbe-le într-un bol cu 250 ml de apă. După 5 minute de fiert, bea ceaiul astfel obținut la temperatura camerei, îndulcit cu miere.

1. Mențin sănătatea inimii. Antioxidanții, magneziul, zincul și acizii grași (inclusiv acidul alfa-linolenic-ALA) pot ajuta la menținerea unei inimi sănătoase. Diverse studii au arătat că uleiul din semințe de dovleac poate reduce hipertensiunea arterială și nivelul ridicat de colesterol rău (LDL), doi factori de risc care cauzează majoritatea bolilor de inimă. Totodată, s-a demonstrat faptul că aceste semințe pot crește nivelurile de colesterol bun (HDL) și stimulează producerea de oxid nitric, care are efecte pozitive asupra sănătății inimii. El ajută la extinderea vaselor de sânge, îmbunătățind fluxul sanguin și reducând riscul creșterii plăcii în artere. În cazul în care deja iei o anumită medicație pentru hipertensiune arterială, trebuie să consulți un medic deoarece combinația cu semințe de dovleac poate reduce tensiunea la un nivel foarte scăzut, ceea ce poate fi dăunător.

Pe lângă faptul că sunt foarte gustoase, semințele de dovleac conțin o mulțime de nutrienți valoroși de care organismul tău are nevoie, așadar este bine să le introduci în dieta ta zilnică. Ele sunt folosite pentru tratarea unui număr ridicat de afecțiuni, de la constipație și viermi intestinali, până la afecțiuni ale inimii sau în unele cazuri, chiar și cancer. Află în continuare care sunt toate proprietățile curative ale semințelor de dovleac și cum le poți integra în alimentația ta.

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

