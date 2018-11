Semne că eşti extenuat (nu doar obosit!)

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Statele Unite încă ar putea să impună sancţiuni legate de construcţia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct în Germania pe sub Marea Baltică, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informează Reuters.

Autoritățile din Austria au anunțat reținerea sub acuzația de spionaj a unui colonel în retragere al armatei austriece. Potrivit reprezentantului oficial al Ministerului Apărării al Austriei, Michael Bauer, serviciul de contrainformații militare a descoperit cazul de spionaj cu...

Opoziția recurge la atacuri josnice, când nu mai are argumente. Astfel a reacționat prim-ministrul Pavel Filip la acuzațiile făcute de liderul PAS, Maia Sandu, precum că familia sa ar fi monopolizat exportul de nuci.

Doi agenţi de poliţie au fost răniţi după ce un vehicul a lovit, vineri, convoiul premierului belgian, Charles Michel, şi al omologului britanic, Theresa May, pe o autostradă din Belgia, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene.

Horoscop 11 noiembrie 2018. Cine caută dragostea și are sufletul deschis o va găsi. O persoană specială își face apariția, din senin, moment în care totul se schimbă.

O altă situaţie tot mai des întâlnită este amânarea orei de culcare. Într-un studiu publicat în revista Frontiers in Medicine, cercetătorii au descoperit că în serile în care participanţii au adormit mai târziu decât ar fi trebuit, aceştia au avut un somn mai scurt şi mai puţin odihnitor. Mai mult, aceştia au fost mult mai obosiţi următoarea zi.

Nu este o surpriză că stresul te poate ţine treaz noaptea, dar modul în care reacţionezi la stres poate provoaca insomnii şi extenuare, potrivit ultimelor studii publicate în Journal of Sleep. În cadrul studiului, cercetătorii au chestionat aproape 3000 de femei şi bărbaţi în privinţa stresului din viaţa lor, inclusiv de câtă vreme îi afectează, cât de grav este şi cum fac faţă presiunii. Un an mai târziu, cercetătorii au aflat că persoanele care gestionat stresul prin distragerea atenţiei, insistând asupra problemelor sau încercând să le ignore complet au avut mai multe episoade de insomnie cronică, pe care au caracterizat-o ca 3 nopţi nedormite pe săptămână timp de o lună sau mai mult. Această situaţie se poate transforma într-un ciclu vicios al stresului şi extenuării care se alimentează reciproc. Specialiştii sugerează să apelaţi la tehnici de meditaţie pentru a reduce stresul.

Nu reuşeşti să obţii rezultate bune la sală în ultima perioadă? Când eşti extenuat , fiecare aspect al vieţii tale are de suferit – inclusiv antrenamentele. Mersul la sală cere şi concentrare mentală pe lângă activitatea fizică. Dacă nu eşti odinit, rezistenţa la efort va fi limitată, pe lângă restul consecinţelor negative pe care le are lipsa somnului.

În momentul în care este deranjat, mintea ta va funcţiona greoi în ziua următoare. Nu vei fi capabil să reţii informaţii foarte bine, pentru că creierul are nvoie de a somn pentru a procesa experienţele din timpul zilei. Extenuarea te poate determina să uiţi lucruri importante, cum ar fi o întâlnire la birou sau poate accentua o stare de irascibilitate.

Creierul tău are nevoie de somn cum o maşină are nevoie de combustibil, în lipsa acestuia lucrurile nu funcţionează bine. Printre alte lucruri, organismul tău foloseşte somnul pentru a stabiliza dezechilibrele chimice, pentru a reîmprospăta zonele din creier responsabile de dispoziţie şi comportament şi pentru a procesa amintirile şi informaţia colectate de-a lungul zilei. Asta este în special important în timpul stadiului 5 al somnului, numit faza REM.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)