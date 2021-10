Îţi spunem care sunt cele mai evidente semne că suferi de lipsa de vitamine. Unele simptome pe care corpul tău le manifestă pot fi considerate normale, însă acestea ascund câteva probleme de sănătate care se pot agrava în timp.

Oboseală, durerile musculare, lipsa poftei de mâncare, uscăciunea pielii sau tulburările digestive sunt principalele semne că nu te vitaminizezi cum trebuie.

VITAMINA C

Lipsa vitaminei C se manifestă prin sângeri gingivale frecvente şi pielea iritată. Ochii se înroşesc atât în zona pupilelor cât şi a pleoapelor, iar pe faţă apar pete maronii. Un alt semn că nu ai suficientă vitamina C în organism este căderea părului şi stările depresive dese.

VITAMINA B3

Lipsa acestei vitamine se manifestă prin piele iritată. Coşurile şi eczemele nu apar tot timpul din cauza consumului de grăsime nesăturată. Mâncărimile dese, mai ales în zona intimă, indică de asemenea lipsa vitaminei B3.



VITAMINELE B2 ŞI B12

Poţi să îţi dai seama foarte simplu că îţi lipsesc aceste vitamine: buzele se crapă uşor, iar senzaţia de furnicături la încheieturi este frecvenţa.

VITAMINA D

Durerile musculare ori articulare îţi spun că trebuie să consumi alimente bogate în vitamina D. Carenţă acestei vitamine se manifestă mai ales în perioada iernii, când soarele lipseşte din viaţă noastră.

Poţi recupera lipsa de vitamina prin suplimente, însă trebuie să te consulţi tot timpul cu un doctor înainte de administrare.