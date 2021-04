Semnificația oului roșu de Paște. Ce simbolizează și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această perioadă este vopsitul ouălor roşii. În acest material veți afla care este semnificiația acestora și ce simbolizează, de fapt.

Semnificația oului roșu de Paște

Oul reprezintă viață, regenerare, fecunditate, simbol al echilibrului și reînnoirii. Înseamnă practic un nou început. Obiceiul vopsitului ouălor datează de dinainte de jertfa Mântuitorului, dar aceasta le-a dat, pentru totdeauna, semnificația sacrificiului Său, scrie stiridinlume.ro.

Mântuitorului Iisus Hristos a murit în ziua de vineri, iar după trei zile a înviat. Acesta este evenimentul cel mai important al lumii creștine. De asemenea, amintim de Învierii Domnului și prin gestul ciocnirii ouălor. Acest obicei înseamnă Începutul, Viața, Noul.

Românii au transformat această tradiție în artă, iar tradiționalul ou a căpătat și alte culori. Cu toate astea, știm din popor că oul trebuie să fie de culoare roșie, deoarece Maica Domnului a așezat coșul cu ouă lângă cruce și acestea s-au înroșit de la sângele care picura din rănile lui Iisus. Domnul a văzut că ouăle s-au înroșit și a spus celor prezenți: „De acum înainte să faceți și voi ouă roșii și împestrițate întru aducere aminte de răstignirea mea, după cum am făcut și eu astăzi”.

Dacă oul simbolizează viața, atunci ce semnificație are culoare roșie? Ei bine, aceasta reprezintă focul, care are o putere purificatoare, dar și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, așa cum am văzut mai sus. De asemenea, la ciocnitul ouălor trebuie să urmăm anumite reguli stricte. Astfel, persoana mai în vârstă, probabil ați observat că este de obicei bărbatul, ciocnește oul ținut în mână de partener, în timp ce spune „Hristos a înviat”, la care se răspunde cu „Adevărat a înviat”.

În ceea ce privește momentul în care gospodinele încep să vopsească ouăle de Paști, credințele sunt împărțite în funcție de zonele țării. În anumite regiuni ale țării, oamenii vopsesc ouăle în Joia Mare. În alte zone, gospodinele se ocupă de acest lucru în Sâmbăta Mare. În unele locuri ale țării ouăle se vopsesc în Vinerea Mare, pentru că vopsitul ouălor simbolizează jertfa de pe cruce a Mântuitorului, iar Acesta a murit în Vinerea Mare. Bineînțeles, singura culoare admisă este cea roșie.

Biserica Ortodoxă Română precizează că nu există o zi specială în care să vopsim ouăle. Important e doar s-o facem. Nu trebuie să existe masă de Paști fără ou roșu, acesta fiind cel mai cunoscut simbol al Învierii Domnului.

„Ouăle roșii sunt alimente sfinte de care nu ai voie să îți bați joc sau se le iei în derâdere, oul roșu fiind cel mai sacru aliment al creștinului ortodox”, a menționat prof. dr. Pădurean Dominuț, într-o postare pe o rețea de socializare.

Pe lângă această tradiție a ouălor roșii, bărbații au obiceiul ca, în dimineața din duminica Paștelui, să-și spele fața cu apă nouă sau apă neîncepută în care pun un ou roșu. Tradiția spune că doar așa vor fi tot anul frumoși și sănătoși ca un ou roșu. Un alt obicei spune că după consumarea ouălelor, cojile roșii nu se aruncă, ci se pun în brazde, la arat, deoarece pământul va da roade bune.