Senatoarea de Iași, către Ion Chicu: ”Un politruc și mujic needucat”

Un politruc, un mujic de la Chisinău s-a trezit să mulțumească într-un mod incalificabil României pentru ajutorul dat fraților noștri de peste Prut în lupta cu noul coronavirus.



Prim-ministrul moldovean Ion Chicu a avut o ieșire românofobă fără precedent la adresa României, pe care a acuzat-o că "geme de cea mai mare corupție din Europa", iar politicienii români care susțin inclusiv interesele Moldovei la Bruxelles, precum europarlamentarul Siegfried Mureșan, sunt niște „ratați” și „băiețași” care vin cu "patronajul" peste noi...”!

Domnule Chicu, vă felicit sincer, ati reusit singur ceea ce nici Opozitia de la Chișinău nu a reusit: v-ați descalificat în așa hal încât nici proprii cetățeni nu vă mai recunosc ca fiind unul de al lor. Ori suferiti de o gravă amnezie, ori au început să vă strângă sforile celor care v-au pus în funcție.



Pentru amnezie, vă ajutăm tot noi să vă reamintiți:

1.din banii românilor, ajutoare de peste 3,5 milioane de euro în echipamente sanitare si medicamente pentru combaterea pandemiei de coronavirus. A fost decizia politicienilor români de la Bucuresti - a Președintelui României si a Guvernului român, cetățeni si politicieni de pe ambele maluri ale Prutului solicitând și apreciind efortul românilor în aceasta teribilă criză.

2. România a trimis în Moldova de peste Prut o echipa de 42 cadre medicale sa lupte cot la cot împreună cu medicii moldoveni pentru salvarea vieților. Șapte dintre ei s-au întors bolnavi de Covid-19. Si acesti medici sunt niste "ratați" si niste unii buni de "adus mingi" pentru dumneavoastră ca politician?

3. Toate forurile europene vă spun că ați călcat în picioare obligațiile din Acordul de Asociere cu UE, că ați blocat reformele instituționale promise în Moldova, ați destabilizat situația politică și ați împovărat cetățenii lăsându-i să se descurce singuri în fața pandemiei. Ultimul raport al Parlamentului European vă arată că sunteți nu doar amnezic, arogant și politruc, dar țineți o țară cu oameni harnici și cinstiți într-o sărăcie lucie, sub talpa unor autorități corupte, pentru că nu vă plac adevărata democrație, independenta justiției si principiile statului de drept.

4.Ați blocat investigarea fraudei bancare din 2014 si tragerea la răspundere a celor vinovați, dar așteptați încă, ajutorul financiar al României si al Uniunii Europene. Cât tupeu puteți avea să denigrați politicienii români care au susținut cauza Republicii Moldova în Uniunea Europeană si v-au adus 87 milioane Euro aprobati de CE in luna aprilie în cadrul inițiativei Team Europe si alti 140 milioane de euro din Parteneriatul estic?

Ca politician român, senator, consider că atitudinea pe care a avut-o primul ministru Ion Chicu îl reprezintă doar pe el, gol-goluț, așa cum e - un mujic needucat, fără maniere diplomatice, cu limbaj grobian, care nu are ce căuta în fruntea unui guvern de țară care dorește să fie sub cupola Europei.



Chicu&Co nu îi reprezintă pe cetățenii moldoveni onești, harnici, care au bună creștere, respect și sunt recunoscători pentru orice ajutor primit din România ori din UE. De aceea, pentru ei, pentru moldovenii de peste Prut, le vom fi în continuare aproape si vom sta și pentru ei în linia întâi în forurile europene, pentru a-i aduce pe un drum comun european.

Senator PNL