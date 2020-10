Senatoarea USR Florina Presadă dezvăluie adevărata față a partidului: Ce vedem acum e o confruntare între o conducere care a devenit abuzivă

Senatoarea Florina Presadă (USR) a vorbit joi într-un interviu la Adevărul Live despre problemele din USR-PLUS Bucureşti. Ea îl acuză pe Vlad Voiculescu şi pe Claudiu Năsui că au venit cu o listă specială de delegaţi care să voteze locurile eligibile la parlamentare după cum li se va cere. Ba mai mult, ea susține că meritocrația nu mai e de multă vreme respectată de conducerea USR.

Florina Presadă: USR a fost partidul care a venit în faţa oamenilor cu festivalul democraţiei. Membrii USR şi PLUS, la europarlamentare au putut să-şi aleagă candidaţii pe listele pentru alegerile europarlamentare. Am avut atunci vot universal, dezbateri, o campanie internă consistentă iar membrii au putut alege în deplină cunoştinţă de cauză. Acum se foloseşte alt sistem, sistemul cu delegaţi. În fiecare filială se aleg delegaţi iar aceşti delegaţi formează conferinţa municipală care la rândul ei va alege candidaţii USR-PLUS pentru parlamentare. Acest proces, această competiţie internă în filiala Bucureşti nu a existat. De pe azi pe mâine s-au anunţat termenele pentru a te putea înscrie ca delegat în conferinţa municipală şi tot aşa, pe un anumit site au apărut indicaţii de vot pentru membrii filialei de vot USR Bucureşti în sensul în care aceştia trebuia să aleagă o anumită listă de delegaţi, astfel încât aceştia să poată vota o anumită listă de parlamentari. Nu a existat o competiţie, un concurs adevărat între membrii înscrişi pentru a putea fi înscrişi delegaţi.

Loading...

Am fost fix sub ultimul delegat, recomandat de către Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu pe un site care a fost făcut public cu o zi înainte de alegerea delegaţilor. Practic eu nu am avut acces la membri PLUS pentru a-mi face campanie, nu am ştiut numărul total de mebri. De pe azi pe mâine s-au ales delegaţii. La îndemnul lui Claudiu Năsui şi Vlad Voiculescu, liderii USR şi PLUS Bucureşti. Cu menţiunea că aceşti delegaţi vor vota o anumită listă de parlamentari pentru că aşa au fost instruiţi. Mi se pare un pic bizar să crezi că acei delegaţi vor avea capacitatea de discernământ să aleagă lista cea mai bună pentru parlamentare. (…) S-a dat o listă de la centru şi aceia au fost aleşi. Păcatul acestui sistem e că îndr-adevăr, votul cu delegaţi te împinge să votezi o listă. Eu şi ceilalţi colegi am militat pentru votul universal în interiorul partidului

Am votat pentru fuziune (cu PLUS – n.red.) în speranţa că lucrurile se vor schimba în USR şi că vom vedea un altfel de poltică în USR. Sunt foarte dezamăgită că Vlad Voiculescu e părtaş la ceea ce se întâmplă în Bucureşti acum cu aceste liste şi recomandări date membrilor filialelor să voteze numai anunţi oameni.

Informaţiile au venit foarte târziu, planurile păreau făcute acolo la vârf. Aş fi vrut să interacţionez mai mult cu membrii PLUS. Lor le ceream votul. Nu mi s-a dat această şansă şi nu e corect, nu e în spiritul USR, nu e în spiritul valorile pe care noi le susţinem în faţa alegătorilor noştri.

Nu ştiu ce va face Dan Barna mai departe, am văzut că în Biroul Naţional e foarte activ şi susţine anumite excluderi.

*Meritocraţia nu mai e de mult respectată de conducerea USR

În acest moment cuvântul meritocraţie e doar un cuvânt pe care conducerea partidului îl flutură în faţa alegătorilor. E doar un mandat de vreme rea. Meritocraţia nu mai e de mult respectată de conducerea USR. Eu nu am făcut această politică internă de partid pentru a mă pune cu o tabără sau alta. Am taxat în mod egal abuzurile sau derapajele indiferent de sursa lor. Fie că era vorba de Cristi Ghinea, Nicuşor Dan, Dan Barna sau Claudiu Năsui. Mi-am dorit să-mi fac treaba de senator şi am considerat că în felul acesta aduc un plus de valoarea cetăţenilor. Nu am fost aleasă pe 11 decembrie 2016 senator ca să muncesc în partid. Am fost aleasă să-mi fac treaba de senator.

Acest tip de gândire că oamenii vor vota oricum USR-PLUS este un tip de gândire extrem de arogant care ne-au adus de-a lungul timpului foarte multe deservicii. Oamenii au văzut lucrul acesta la prezidenţiale, la locale şi vedem rezultatul electoral al acestor politici de a promova oameni pe bază de loialitate pentru conducerea partidului în loc să promovăm oameni în funcţie de munca lor şi de meritele pe care le au în munca lor. Mi-aș dori să ne întoarcem la ceea ce înseamnă USR şi PLUS. Competenţă şi meritocraţie şi să ne ducem în faţa oamenilor cu o listă de oameni care au muncit, dar care au muncit pentru cetăţenii României, nu pentru un lider de partid sau altul.

Nu există în acest moment o diviziune pe linie ideologică în interiorul partidului. Ce vedem acum e o confruntare între o conducere care a devenit abuzivă, care-şi impune oamenii pe listă, fără să ţină cont de ceea ce au nevoie cu adevărat românii, fără să ţină cont că în interiorul partidului trebuie să recompensăm meritocraţia. Rezultatele obţinute de USR-PLUS la alegerile locale sunt nişte rezultate slabe. Acolo unde noi am câştigat primării sunt alegeri câştigate de nişte oameni buni şi care şi-au făcut singuri campanie. Mă gândesc la Dominic Fritz la Timişoara, Allen Coliban la Braşov şi chiar Clotilde la Sectorul 1. În rest s-a văzut. Sunt judeţe, municipii reşedinţă de judeţ cu rezultate extrem de slabe. Oamenii ştiu că nu venim în faţa lor cu tot ceea ce avem mai bun. Oamenii de ne vor taxa în continuare dacă vom continua în felul acesta. Asta ar trebui să fie singura politică în USR-PLUS. Integritate, transparenţă şi competenţă. Nu putem să ne ducem şi să clamăm în faţa oamenilor că vom promova aceste lucruri odată ce vom ajunge la guvernare dacă nu putem să le demonstrăm în interiorul partidului.

Dacă vom înţelege că trebuie să venim în faţa oamenilor cu o ofertă electorală care să ţină cont de meritocraţie şi performanţă, avem şanse să obţinem un scor foarte bun la următoarele alegeri parlamentare. Dacă oamenii vor vedea că venim cu o listă de oameni obedienţi conducerii, oamenii de vor taxa.

Interviul integral poate fi citit AICI.