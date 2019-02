SEPARATISM | Igor Dodon a fost „decorat” pentru implicarea în activități ilegale.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Retragerea gheţarilor din Canada a dezgolit peisajele care au fost acoperite cu gheaţă timp de 40.000 de ani, iar regiunea poate trece prin cel mai călduros secol din ultimele 115 secole, conform unui studiu al cercetătorilor de la University of Colorado Boulder.

Bașcanul UTA G.Y a vorbit exclusiv în limba rusă și n-a rostit nici un cuvânt in limba română sau cea găgăuză În cadrul ceremoniei de „decorare” a liderului de la Condrița, a luat cuvântul Bașkanul UTA G.Y. Irina Vlah, care, înmânându-i „ordinul” s-a lăudat cu ultima vizită la Moscova, unde a făcut mai multe poze electorale cu președintelee rus Vladimir Putin, cu președintele Consiliului Federației, Valentina Matvienko și Patriarhul Rusiei, Kirill (Gundeaev).

Liderul de la Condrița, din câte se vede, a venit de la Moscova „însărcinat” cu o listă lungă de misiuni. N-a reușit bine să coboare de pe trapa avionului plătit de Gazprom, că a organizat o diversiune pseudo-istorică ce are ca scop legitimarea unor falsuri staliniste .

În timp ce politicienii de la Chișinău, atât cei aflați la putere, cât și cei din opoziție, își măsoară mușchii să vadă cine-i mai breaz și cine are "cai învățați" și "câini mai bărbați", discreditându-se reciproc în ochii lumii, Rusia, prin marionetele sale locale, își caută de treabă: alimentează separatismul distrugând metodic acest stat.

