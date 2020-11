Separatistul Krasnosselki îi dă sfaturi președintelui ales Maiei Sandu, după ce transnistrenii au arătat întregii lumi că sunt o marfă

Facebookul s-a organizat foarte bine în trecut și a încercat să adopte un odnoklasnik. Poate a venit vremea să ne cumpărăm și câte un transnistrean, dacă tot am aflat că sunt de vânzare, mai ales că se vând destul de ieftin. Dacă s-ar vinde 30 000 de transnistreni cu 20 de euro, am avea nevoie de doar 600 000 de euro. Pentru cei aproape 300 000 de cetățeni ai R. Moldova din Diaspora care au votat, n-ar fi o problemă să doneze... câte 2 euro ca să aibă și ei transnistrenii lor.

Horoscop 16 Noiembrie 2020, ora: 13:57

Venus in Balanta isi completeaza discutia cu Pluto si Jupiter in Capricorn. Simti cum iti bate inima cu putere? Luna in Sagetator cauta noi orizonturi, iar Marte in Berbec este gata sa ti le ofere. Fii pregatit pentru o zi plina de aventura!