Serafim Urechean: Nu mai e timp de experimente pe seama orașului. Chișinăul are nevoie urgent de un manager responsabil și disciplinat

În plin scandal politic după invalidarea alegerilor, lucrurile în oraș par să-și aștepte rezolvarea. Cum apreciați situația actuală din municipiul Chișinău?

În momentul de față, situația din municipiul Chișinău este catastrofală. Am în vedere că e o situație de incertitudine. Mâine-poimâine e toamnă, a rămas foarte puțin timp, e necesar de pregătit școlile, liceele, spitalele, orașul în general pentru iarnă. Drumurile. A început asfaltarea lor, dar nu știu din ce motiv s-a stopat. Este necesar de pregătit infrastructura, de preocupat de încălzire. Sunt multe care trebuie să fie făcute, dar orașul este mort. Nimeni nu se ocupă de el. Nu știu cine și ce așteaptă.





Ce părere aveți despre candidații care au concurat pentru funcția de primar al Capitalei?



De la bun început, încă înainte de startul campaniei electorale, am spus că vor fi vreo 15 concurenți. Au fost exact 15 pretendenți. Doi nu au reușit să adune numărul necesar de semnături și au rămas 13. Toți sunt oameni buni, frumoși, deștepți. Dar toți sunt candidați politici pentru funcția de primar. Cu părere de rău, nu a fost nici un manager care ar putea să-și asume responsabilitatea de a gestiona orașul în această situație dificilă. Nu a fost nici un manager nici în primul tur, nici în al doilea. Acest lucru este valabil și pentru primarul ales, Andrei Năstase. Deși a obținut voturile locuitorilor din oraș, el a demonstrat că nu este interesat de Chișinău, de rezolvarea problemelor acestuia, ci că vrea să îl folosească pe post de trambulină pentru alegeri parlamentare, așa cum a și anunțat, de fapt.

Ce părere aveți despre situația de criză creată prin invalidarea alegerilor, dar despre criza din primărie?



Nu comentez scandalul acesta pentru ca nu mă interesează să mă las atras în luptele pe care le au în realitate anumite tabere politice. Ei toți se pregătesc pentru alegerile din toamnă și se poziționează. Nu pentru Chișinău se luptă ei acum. Am fost politician atâția ani și înțeleg bine când niște oameni se luptă pentru un ideal adevărat sau doar pentru putere.

Și dacă aceste lupte, cum le spuneți, nu se lămuresc prea curând, ce soluții vedeți dvs. pentru Chișinău? Aveți experiență vastă, poate dați niște idei echipei de acolo, să facă ceva până vine un conducător ales?



Eu am primit orașul în 1994 și situația de atunci era aproape similară cu cea de azi. Și nu aveam nici un fel de resurse bugetare. Bugetul pe atunci era de 400 de milioane de lei. Azi e de 3,5 miliarde de lei. Am trecut împreună cu locuitorii Chișinăului prin momente mult mai grele decât cel de acum. Sunt gata să ajut oricând dacă e nevoie, să pun umărul ca să iasă orașul din criză, dar nu la nivel politic, pentru că m-am dezis de politică în 2011, ci la nivel de management, cu toată experiența mea de 11 ani. Sunt al doilea cel mai longeviv primar al Chișinăului, după Carol Schmidt. El a condus orașul 24 de ani și eu 11 ani. În așa situație, pot să propun soluții, să ajut, dacă are acolo cine să asculte, este esențial acum să se înceapă rapid pregătirile pentru a se întra și ieși cu demnitate din iarnă, pentru a pregăti și reface infrastructura, până va veni noua echipă aleasă, când o fi să fie asta. Locuitorii capitalei vor să li se rezolve problemele, nu să stea să se uite la certurile politice. Iar oameni ca mine și ca alții care înțeleg ce se întâmplă în Chișinău și cum se pot soluționa lucrurile, ar trebui să nu stea deoparte, să vina cu sfaturi, soluții. Eu o să pun pe hârtie o schiță de plan de administrare a orașului și o să-l trimit celor din primărie, un plan, așa cum văd eu ieșirea din această criză și rezolvarea problemelor urgente. Dacă vor să îl folosească - bine, dacă nu, să-și asume mai departe degradarea orașului, e responsabilitatea lor.

De ce are nevoie acum, în primul rând, Chișinăul?



E nevoie de un management la nivel înalt, disciplină și competențe administrative clare, o reorganizarea din temelie a activității. Noi nu mai avem posibilități și timp pentru a face experimente pe seama orașului. De mâine deja e nevoie de dat producție în oraș, de îngrijit acest oraș pentru a nu permite degradarea lui mai departe. Merg acum pe străzi, după ploaie (interviul a fost realizat joi seara – n.r.), și trebuie să vă spun că e un dezastru. Așa ceva nu mai poate fi tolerat. De atâția ani nimic nu se face în oraș în această privință, la fiecare ploaie mai mare e la fel. Și rezolvarea lucrurilor nu depinde de numele primarului care conduce, dar de capacitățile lui de a administra instituția și de a organiza eficient munca oamenilor.

Timpul.md