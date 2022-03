Serebrian: „Războiul din Ucraina a afectat soluţionarea problemei transnistrene. Eu nu mai cred că vom avea un 5+2 în luna mai”

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Vremea nu va prezenta modificări majore. Noaptea izolat vor continua să cadă precipitații slabe, predominant sub formă de lapoviță. Din acest motiv pe drumuri se va forma ghețuș....

Președintele Rusiei a înnebunit literalmente când a aflat că rachetele „Kalibr” au fost lansate în aeroport. Rusie nu are mai mult de o mie de piese de astfel...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

La 8 martie 1441 are loc prima menţiune documentară a postelnicului în Principatul Moldova.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

”Vladimir Putin este izolat și mort din punct de vedere moral. Se transformă într-un Stalin al secolului 21, recurgând mai mult ca oricând la minciuni, violență și paranoia acasă”, scrie publicația The Economist cu referire la Hotnews.ro.

„Eu sunt oarecum mirat de poziţia întâi de toate a presei de acolo. Am uneori senzaţia că e o oază de linişte excesivă pentru că nu văd prea multe ştiri despre război, despre situaţia din Ucraina. Cred că este o politică deliberată pentru a nu semăna panică în societate. În regiunea transnistreană în momentul de faţă sunt în jur de 6.000 de refugiaţi, majoritatea dintre ei sunt cazaţi în familii ceea ce vorbeşte despre faptul că e vorba de rude ale celor care i-au găzduit. Situaţia este probabil un pic tensionată şi din cauza închiderii frontierei pe tronsonul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene. A fost o măsură aplicată în seara de 28 februarie. Toate comunicaţiile, importul, exportul sunt controlate de segmentul moldo-român al frontierei noastre externe”.

„Războiul din Ucraina a afectat soluţionarea problemei transnistrene. Eu nu mai cred că vom avea un 5+2 în luna mai, aşa cum am anunţat mai devreme. Fundalul regional este altul, situaţia noastră este alta, în momentul de faţă, se gestionează alte crize. Dosarul transnistrean devine tot mai mult o anexă a problemei cu care se confruntă Ucraina. Acum vedem cât de mult e conectat la problema ucraineană. Depinde foarte mult şi de felul cum va evolua mai departe procesul de negociere şi soluţionare a conflictului. Dacă acţiunile militare se vor apropia prea mult de hotarul R. Moldova, vom avea un flux mai mare de refugiaţi. Cu cât mai aproape va fi de Odesa, cu atât poate să crească panica în societate, chiar dacă am spus că nu există niciun fel de premise care să ateste că războiul ne va afecta direct, dar indirect panica se va răsfrânge. Noi, totuşi, nu trebuie să scăpăm din vedere niciun fel de scenariu, nici scenariile proaste. Sigur, contăm foarte mult pe rezistenţa ucrainenilor, că le va ajunge minte celor care au declanşat acest război să-l înceteze, comunitatea internaţională va reacţiona adecvat şi că până la urmă războiul va fi stopat înainte ca să producă noi victime şi victime colaterale”, a mai adăugat Serebrian.

„Problema transnistreană este un memento, acest dosar deschis sângerând, această rană care nu s-a vindecat timp de trei decenii. Permanent ni se aduce aminte că lucrurile pot să scape la un moment dat de sub control. E o mină cu efect întârziat pentru că dacă vor fi nişte mişcări bruşte în apropiere, tuturor le este frică că lucrurile pot scăpa de sub control. Pentru moment, situaţia este calmă, nu există niciun fel de semnale de alarmă, nici partenerii noştri occidentali nu ne oferă prilejul să credem că ar exista temei de îngrijorări exagerate. Există mai multe scenarii care pot conduce la apariţia unor probleme pe interior: numărul mare de refugiaţi, presiunea asupra sistemului economic. Adică de altă natură, decât securitară”, spune viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Oleg Serebrian.

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

